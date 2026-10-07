Le dicen el Piojo, fue uno de los jugadores que el DT interino de la selección chilena destacó antes del amistoso contra México. Dejó un obsequio a Córdova y un descargo que resonó fuerte en suelo azteca.

Roberto Alvarado fue uno de los tres jugadores de México que Nicolás Córdova destacó en la antesala al amistoso que Chile ganó por 2-0. Un gol de Maximiliano Gutiérrez y otro de Vicente Pizarro le dieron el triunfo a la Roja ante el Tri en Los Ángeles.

El Piojo fue uno de los aztecas que exigió una gran intervención de Lawrence Vigouroux. Alvarado sacó un potente remate que el portero del Swansea City despejó de gran forma al córner por sobre su arco. Y luego de consumada la derrota, el extremo de las Chivas de Guadalajara conversó con el DT chileno.

Además de intercambiar algunas sensaciones, Alvarado le regaló su camiseta a Córdova. Así quedó de manifiesto por un video que difundió AS México. El obsequio llegó después de una durísima autocrítica que el jugador de 28 años hizo tras el partido vs la selección chilena.

“Un partido difícil por el resultado, el funcionamiento que obviamente no fue el esperado. Sí aceptamos la derrota como fue. Dejamos de hacer muchas cosas, pero trataremos de aprender de estos resultados”, manifestó el Piojo Alvarado, quien también jugó en el Pachuca, el Necaxa y el Cruz Azul.

Añadió que “levantaremos la cara para trabajar, mejorar y que vengan mejores resultados. Hay mucha frustración por los resultados. Obviamente queríamos ganar los cuatro partidos. Duele más porque el funcionamiento no fue el que queríamos”. De todas formas, todavía tiene plena confianza en el trabajo de Rafael Márquez, DT del equipo al cabo del Mundial 2026.

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Roberto Alvarado hace duro desahogo tras darle un regalo a Córdova y perder ante Chile

Nicolás Córdova se quedó con la camiseta de Roberto Alvarado, quien fue titular en México en la caída ante Chile. “Quizás nos quedamos con ciertos momentos de los partidos donde hicimos cosas positivas. Pero al final el resultado no fue el que queríamos. Queda aprender”, aseguró el Piojo.

Alvarado agregó que “son los primeros partidos con Rafa y confiamos en las herramientas que nos dé para mejorar. Seguramente él no está tan contento ni tranquilo con los resultados, pero nos dice que hay que ser conscientes de lo que dejamos de hacer”.

Roberto Alvarado en acción ante Rodrigo Echeverría. (Harry How/Getty Images).

Vale decir, en la interna el cuadro azteca parece tener claras las falencias. “La gente quería que ganáramos al igual que nosotros. Les agradecemos por el apoyo que nos brindaron en este cuatro partidos. Buscaremos darles alegrías a la gente que siempre nos alienta”, sentenció el extremo de las Chivas.

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