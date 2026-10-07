Tras el final de la tanda de amistosos en Canadá y Estados Unidos, en RedGol destacamos a los más valiosos y a los que perdieron su oportunidad en la Selección.

Con el final de una extensísima fecha FIFA, llegó el momento de hacer balances sobre la gira que la Selección Chilena hizo por Norteamérica, donde sumó dos derrotas con Canadá y Estados Unidos, más la victoria por 2-0 ante México.

En RedGol ponemos sobre la balanza actuaciones colectivas e individuales, estadísticas y percepciones dentro de la cancha para elegir quienes fueron los grandes ganadores y perdedores de esta tanda de encuentros amistosos, siempre con el futuro en la mira.

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Los ganadores en gira de la Selección en Norteamérica

MAXIMILIANO GUTIÉRREZ

La figura consular que tuvo Chile en Estados Unidos. Se ganó la titularidad en St. Louis donde respondió con un gol y tras su salida el equipo bajó el nivel. Ante los aztecas, volvió a brillar con una anotación y ganándole el puesto a Lucas Cepeda. El mejor de los amistosos.

JONATHAN VILLAGRA

Desde los entrenamientos se quedó con el puesto de central. Se lució tanto con Iván Román como con Paulo Díaz en esa zona. Ni los nervios de su debut internacional con la Selección se le notaron. Con él debe comenzar la zona defensiva nacional.

Jonathan Villagra, un ganador de la gira de la Selección por Norteamérica (Photosport)

DIEGO ULLOA

Otro debutante absoluto con La Roja y que gracias a su nivel obligó al técnico Nicolás Córdova a cambiar el esquema defensivo para darle espacio. Solidez, desdoblamiento y hasta con gol aportó en la gira. La banda izquierda tiene alternativa si no está Gabriel Suazo.

Diego Ulloa anotó su primer gol con Chile ante Estados Unidos (Photosport)

Los grandes perdedores en La Roja

MARCELO MORALES

Para muchos, el mejor lateral zurdo del fútbol nacional. Para Córdova, la tercera alternativa en el puesto. Peor aún, quedó muy expuesto ante Estados Unidos, cuando el joven Cavan Sullivan se lo llevó “como chancho al hombro”. El máximo perdedor de la gira.

LEANDRO HERNÁNDEZ

Entre todos los futbolistas que públicamente criticó el técnico interino de la Selección en estos amistosos, quien se llevó “el premiado” fue el Chino, a quien se le expuso por su falta de velocidad y finiquito. Sólo jugó ante Estados Unidos, en el resto no sumó. Se esperaba más de él.

Leandro Hernández no mostró en La Roja lo que hace en Colo Colo (Photosport)

LUCAS CEPEDA

Por el hecho de jugar en España, se esperaba que el porteño fuera quien comandara a la Selección. Muy lejos de aquello. Perdió el puesto con Maxi Gutiérrez. Se fue expulsado tempranamente con Canadá y ante México entró en los descuentos. A las pruebas nos remitimos.

RED CARD 🟥 Chile 🇨🇱 go down to 10 as Lucas Cepeda is shown a straight red for getting a piece of CanMNT 🇨🇦 defender Richie Laryea 😬 🔴 Watch LIVE on OneSoccer & TSN https://t.co/aIT8qQR83W — OneSoccer (@onesoccer) September 27, 2026

En síntesis