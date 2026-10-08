Desde Argentina aseguran que "La Joya" será de la partida en la visita xeneize a Instituto de Córdoba por el torneo argentino, antes del desafío internacional con Vasco da Gama.

Una nueva oportunidad para sumar minutos en Boca Juniors será la que tendrá el volante chileno Carlos Palacios en la previa a la primera semifinal por Copa Sudamericana, cuando este viernes visiten a Instituto de Córdoba por la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026 en Argentina.

Según informa la cadena TyC Sports, el técnico xeneize Rodolfo Arruabarrena utilizará una mixtura entre titulares y reservas para el duelo por el torneo local, con el objetivo de guardar piezas claves para el desafío internacional de la semana siguiente contra Vasco da Gama.

De cara al duelo con Instituto, el Vasco pondrá a Palacios desde el minuto inicial como enlace en un mediocampo que tendrá al otro chileno de Boca como Williams Alarcón, quien tomará el puesto del capitán y máxima figura Leandro Paredes, que descansará para estar a disposición en Sudamericana.

De acuerdo al citado medio, la posible formación ante Instituto será con Álvaro Montero en el arco; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Alarcón, Milton Delgado y Palacios en mediocampo; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa en delantera.

Palacios será titular en Boca por segunda vez en 2026

Luego de un primer semestre donde no vio acción producto de una sinovitis en la rodilla derecha, La Joya recién volvió a las canchas en Copa Argentina, y a partir de allí comenzó de a poco a recuperar su confianza para ganarse un lugar en el esquema de Arruabarrena.

Hasta el momento, Palacios sólo jugó por torneos locales con la camiseta de Boca y lo hizo durante 207 minutos en cancha durante siete encuentros, donde si bien no convirtió goles, registra dos asistencias, además de recibir una tarjeta amarilla.

A diferencia de su compatriota, Williams Alarcón suma más encuentros con la enseña azul y oro en este año, con 573′ en 11 juegos, entre Liga y Copa Argentina, donde brindó un pase gol.

ver también DT de Boca explica el gran repunte de Carlos Palacios: “Está flechita para arriba, y charlamos bastante con él”

¿Cuándo se juega este cotejo?

Por la jornada 12 en el Clausura 2026 de Argentina, Boca Juniors visitará a Instituto de Córdoba en el Estadio Monumental Presidente Perón de esta ciudad, este viernes 9 de octubre a las 19:30 horas (de Chile).

En síntesis