El presidente de la ANFP cuestionó que las autoridades no permitan la final entre Coquimbo y O'Higgins.

Todavía hay bastante confusión por lo que sucederá con la final de la Copa de la Liga. Quien manifestó su molestia al respecto fue Pablo Milad, presidente de la ANFP.

Coquimbo Unido y O’Higgins iban a enfrentarse este viernes 16 de octubre en el Claro Arena, pero debido al aluvión que hubo en la zona de San Carlos de Apoquindo, es que desde la Delegación Presidencial Metropolitana no dieron el visto bueno.

El enojo de Pablo Milad

En esta jornada salió a hablar Pablo Milad. El presidente de la ANFP se refirió a la incertidumbre respecto a la final de la Copa de la Liga, donde aseguró que buscaron otras alternativas para jugar, pero que de todas maneras las autoridades no permitieron que se disputara el encuentro.

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“Nosotros dimos la opción de jugar en Santa Laura y no fuimos autorizados, independiente de los esfuerzos de Unión Española para compensar y mejorar situaciones de seguridad que debía hacer. Lo hicieron y, a pesar de ello, tampoco nos autorizaron“, indicó a TNT Sports.

“No se pueden jugar partidos, pero sí se pueden realizar recitales con tres o cuatro veces más la cantidad de personas (…) Ese es un cuestionamiento que nos debemos hacer todos”, cargó el presidente de la ANFP. Esto debido a que el grupo coreano BTS realizará tres conciertos en el Estadio Nacional durante esta misma semana.

Milad culpó a las autoridades por la suspensión. Imagen: Photosport

Más allá de quien es el principal responsable de esta desorganización, son los hinchas de Coquimbo y O’Higgins quienes tienen que sufrir sin saber cuándo podrán ver a sus clubes en un encuentro que define un título. Al ser equipos de regiones, había pasajes y hospedajes de por medio que se perderán.

“Esperamos que lo antes posible coordinemos una fecha, tanto con los clubes como con las autoridades, para que se pueda jugar esta final de la Copa de la Liga”, cerró Pablo Milad.