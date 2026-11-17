El combate que se hará en diciembre se suma a la pelea estelar entre el chileno Ignacio “Jaula” Bahamondes y Colby Covington.

La noche del 20 de diciembre en el Santander Arena promete ser histórica. A la ya anunciada pelea estelar entre el chileno Ignacio “Jaula” Bahamondes y el norteamericano Colby Covington, se suma un enfrentamiento que ya está dando la vuelta al mundo. El brasileño José Aldo vs el mexicano Ronaldo “Lazy Boy” Rodríguez en la pelea co-estelar de la jornada.

El brasileño José Aldo, es considerado una leyenda absoluta de las artes marciales mixtas. Fue ex campeón de WEC y UFC y miembro del Salón de la Fama. Hoy regresa a la acción para medirse en un combate de submission only ante el mexicano Lazy Boy, una de las figuras más mediáticas y explosivas de la nueva generación de peleadores.

Dos estilos, dos generaciones y dos personalidades que garantizan un espectáculo pocas veces visto por los amantes de las artes marciales mixtas en Chile. Un choque de técnica, experiencia y agresividad que se robará todas las miradas y que eleva a un nivel internacional la cartelera más ambiciosa del año.

El afiche de la pelea co-estelar

Las peleas estelares

El evento tendrá como combate central el esperado duelo entre Ignacio “Jaula” Bahamondes, el chileno más importante en la historia de UFC, y Colby Covington, ex campeón y una de las figuras más polémicas del octágono. Una pelea que marca el regreso de “La Jaula” a pelear en Chile frente a su gente.

Con la confirmación de Aldo vs Lazy Boy, la velada del 20 de diciembre se consolida como un panorama imperdible para los fanáticos de los deportes de contacto.

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Bahamondes, vuelve a competir en casa como main event (combate principal de la noche). Frente a él estará la superestrella estadounidense Colby Covington, reconocido atleta con una vasta carrera en las artes marciales mixtas, ex campeón interino de UFC, hoy campeón de RAW USA, famoso mundialmente por sus incendiarios trash talks (Malas palabras) en cada intercambio y entrevista.

Pero esto no es todo. El main event de la modalidad Bare Knuckle es un versus de categoría mundial que promete ser uno de los mejores duelos de este 2026: el uruguayo y conocido comentarista de ESPN Gastón “Tonga” Reyno, la figura más importante en deportes de contacto de Uruguay, se enfrenta a el experimentado boxeador ecuatoriano Andrés Muñoz en 5 rounds que prometen encender el Santander arena para la velada. Las entradas están disponibles en Puntoticket.