La definición de disputará en el Estadio Santa Laura, algo que no agrada al edil Agustín Iglesias.

La final de la Primera B entre San Luis y Cobreloa tiene a todos muy expectantes. A todos, menos al alcalde de Independencia, quien advirtió sobre lo perjudicial que significa este evento para su comuna.

Hace poco, la comuna de la Región Metropolitana ya vivió un duelo de alta convocatoria entre Coquimbo Unido y O’Higgins, por la final de la Copa de la Liga. Ahora, Agustín Iglesias, independiente apoyado por UDI, pone el grito en el cielo por el encuentro que se jugará en el Estadio Santa Laura.

La queja del alcalde de Independencia

El alcalde Agustín Iglesias hizo hincapié en los inconvenientes que le genera a los vecinos de Independencia partidos de este tipo. Esto, principalmente por los buses de hinchas, los cuales quedan mal estacionados alrededor del recinto de Unión Española. Por esto realizó un llamado a la ANFP, Delegación Presidencial y a los clubes a tomar cartas en el asunto.

“Queremos que esta final sea una fiesta del fútbol, pero no podemos permitir que nuevamente sean los vecinos de Independencia quienes paguen las consecuencias de una mala planificación. La semana pasada se completó la capacidad del Regimiento Bellavista y más de 50 buses terminaron estacionados en plena avenida Independencia. Eso no puede volver a ocurrir”, indicó Iglesias.

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“Estamos proponiendo una solución concreta: que los buses acerquen a los hinchas al estadio, los dejen en lugares previamente definidos y después se estacionen en otro sector, como el Parque O’Higgins. No podemos seguir improvisando ni permitir que avenida Independencia se transforme en un terminal de buses cada vez que hay un encuentro de alta convocatoria”, complementó la autoridad.

Por todo lo anterior, el alcalde Agustín Iglesias hizo una clara advertencia para los buses que no cumplan con la ley y se estacionen de forma irregular alrededor de Santa Laura. El partido entre San Luis y Cobreloa será este sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas.

San Luis y Cobreloa definen el título y ascenso en Independencia. Imagen: Photosport

“Lo quiero decir con toda claridad: vamos a cursar las infracciones que correspondan a los buses que se estacionen ilegalmente. No puede ser que un partido de este tipo termine sacrificando la tranquilidad de nuestros vecinos. Queremos fútbol, pero también exigimos orden, seguridad y respeto por quienes viven en Independencia“, cerró el alcalde de Independencia.