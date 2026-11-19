Este golero de 25 años, quien tuvo una destacada campaña en San Marcos de Arica, cerró una etapa académica con mucha felicidad. "La recompensa vale totalmente", manifestó este meta, quien tiene un hermano que juega en su mismo puesto.

A pesar de que este arquero no pudo hacer nada ante el maravilloso tiro libre de Guillermo Avello en la fecha 30 de la Primera B 2026, de todas maneras completó una temporada de muy alto nivel. Tiene 25 años y logró consolidarse en el plantel estelar de San Marcos de Arica.

Las referencias son para Benjamín Tapia, que se impuso en la lucha por el puesto al argentino Rodrigo Saracho. Y cerró la fase regular con un registro muy positivo para él: fue el segundo golero con más vallas invictas en la división de plata. Totalizó ocho. Sólo estuvo por detrás de Fernando Hurtado, quien apuntó 11.

Pero este año no sólo fue especial para el Benja Tapia por lo hecho con los Bravos del Morro. También terminó una carrera en la educación superior: se tituló de Ingeniero civil industrial en la universidad de Tarapacá. “Terminé cuarto medio en un 2×1. No sé si en 2022 o 2023 me estanqué un poco. Y dije que iba a estudiar”, contó en Pasión en Ascenso.

Benjamín Tapia luce con orgullo su certificado de titulación. (Foto: Instagram).

“Y me metí a la universidad. Nunca dejé de lado mi sueño, que era ser futbolista profesional. Podía complementar las dos cosas. No fue fácil, fue un proceso que costó. Feliz por todos los que me acompañaron, mis amigos, mi familia. Es un sacrificio que vale la recompensa por completo”, aseguró Tapia, quien tiene un hermano portero: Diego, que pertenece a los registros de Cobreloa.

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Benjamín Tapia, el arquero que destacó en la Primera B y se tituló de ingeniero en 2026

Por lo pronto, el foco de Benjamín Tapia y de San Marcos de Arica radica en la Liguilla de Ascenso de la Primera B 2026, donde el arquero espera replicar el rendimiento que ha mostrado a lo largo de la campaña. Pero no esconde su orgullo por haber cerrado un paso académico.

“Etapa terminada. Gracias a todas las personas que me acompañaron y apoyaron durante este camino. Especialmente a mi familia, amigos y mi pareja. Aunque no pudieron estar todos presentes en este día, siempre estuvieron conmigo”, escribió Tapia en su cuenta de Instagram.

Además, en el citado programa repasó su esporádico trabajo de peluquero. “Corto el pelo con Javier Rivera, siempre los hacemos. Nos ahorramos unas luquitas de barbero”, reveló el meta de los Bravos del Morro, quien estuvo una temporada cedido en Deportes Puerto Montt.

Benjamín Tapia en acción ante San Luis de Quillota. (Andy Manzanares/Photosport).

Y que tiene mucha fe en el funcionamiento institucional del club. “Acá hay materia prima. Tenemos material y buenos jugadores en Arica. Se está trabajando mucho mejor en el fútbol formativo, antes no había muchos recursos. Ahora hay un proyecto en el fútbol joven”, sentenció Benjamín Tapia, que está enfocado en la llave ante Magallanes por la postemporada.

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