Deportes Iquique tiene en mente realizar una profunda reconstrucción de su plantel luego de quedarse fuera de la liguilla por el segundo ascenso.

Deportes Iquique es uno de los equipos que cerró de manera bastante amarga esta temporada 2026 en la Primera B. Pese a un importante repunte tras un primer semestre horrible, a los Dragones Celestes no les alcanzó ni siquiera para meterse en la liguilla por el segundo ascenso.

Así las cosas, el cuadro nortino tuvo que bajar el telón del año de manera anticipada y sabiendo que en el 2027 será otra vez un equipo de la B. Por lo mismo, en club se viene una reestructuración importante pensando en el futuro.

De acuerdo a información entregada por La Estrella de Iquique, los Dragones Celestes preparan una poda importante de cara al próximo año, con 14 jugadores que terminan contrato y que todo apunta no seguirán en el club.

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Los 14 cortados de Deportes Iquique para el 2027

El mencionado medio detalló que finalizan contratos los arqueros Zacarías López y Daniel Castillo; además de los defensas Vicente Concha, Matías Blázquez, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Simón Contreras y Mario López Quintana.

Ya en el mediocampos los que terminan su vínculo son Thomas Jones, Joaquín Pereyra y Brayan Garrido; mientras que en delantera los que deben armar maletas son Isaac Díaz, Pablo Palacio y César González.

Deportes Iquique bajó el telón de una decepcionante temporada 2026 en la Primera B. | Foto: Photosport.

¿Y el DT? Pues Hernán Peña, quien llegó al club en junio de este año, afirmó que “no hay ninguna conversación, espero tenerla porque ya tenemos que finiquitar. Muchos jugadores van a finiquitar, nosotros también como cuerpo técnico, entonces espero ahí hacer un análisis de lo que fue nuestra pasada por el club y ver a qué término llegamos con la dirigencia”.

Iquique cerró esta temporada 2026 en la B en el décimo puesto con 39 puntos luego de ganar nueve partidos, empatar doce y perder nueve. Se quedó a tres unidades de luchar por un lugar en la liguilla por el segundo ascenso.

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En síntesis