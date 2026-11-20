Gabriel Castellón ha debido enfrentar bastantes cuestionamientos en Universidad de Chile. Uno que también lo ha criticado, como Johnny Herrera, salió a respaldarlo.

El formado en Santiago Wanderers arribó en 2024 al Bulla de la mano de Gustavo Álvarez, quien lo había dirigido en Huachipato. Con él como DT, mostró su mejor versión, pero desde la llegada de Fernando Gago ha exhibido algunas fallas, pese a ser el portero menos batido de la Liga de Primera.

El apoyo de Herrera a Castellón

En la previa al encuentro entre Universidad de Chile y O’Higgins, en Todos Somos Técnicos de TNT Sports hablaron de lo que ha sido el rendimiento de Gabriel Castellón. Johnny Herrera, que en otras ocasiones lo ha cuestionado bastante, ahora lo defendió.

“Yo encuentro que tiene buen biotipo, cuando arriesga se queda con la pelota, no recuerdo de una pelota que haya salido y haya quedado corto“, explicó Herrera en TNT Sports. Incluso, destacó sus grandes actuaciones ante Colo Colo.

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“Aparte Dios da y quita, él es muy sólido con los pies, juega muy bien y de pronto no es tan sólido en otra faceta. Si yo le tuviera que cuestionar algo, sería que tuviera la misma concentración que tiene en los clásicos durante todos los partidos, porque no recuerdo que haya jugado un clásico mal”, complementó Johnny.

Gabriel Castellón ha recibido 22 goles en 27 partidos de la actual Liga de Primera. Es el arquero que menos tantos ha recibido en el torneo, pero pese a aquello, suele enfrentar bastantes cuestionamientos por su juego aéreo. De todos modos, Herrera le presta ropa.

Castellón lleva tres temporadas en U. de Chile. Imagen: Photosport

“Para mí eso es más de mentalidad que de otra cosa, entonces no es un arquero de condiciones extraordinarias, pero es un arquero regular, que por algo lleva harto tiempo jugando en la U”, cerró el jugador más ganador en la historia de Universidad de Chile.