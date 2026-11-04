En Azul Azul tiene planeado sumar un nuevo arquero en el mercado de fichajes que se viene para la próxima temporada.

Universidad de Chile ya está planificando lo que será el armado del plantel 2027. Los azules no quieren dejar cabos sueltos y para eso apuntan a reforzar un puesto en que, sin miedo a exagerar, durante todo este año intentaron fichar: el arquero.

Y es que en el romántico viajero hace rato que quieren traerle competencia a Gabriel Castellón, quien ha sido el titular casi inamovible bajo los tres palos desde su arribo a inicios del 2024.

Con el término del contrato de Cristopher Toselli en diciembre de este año, la U sí o sí debe traer un nuevo guardameta para la próxima temporada. No es un escenario real contar con solo Castellón, por lo que se explorará el mercado para generar esa competencia.

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Universidad de Chile fichará un nuevo arquero para el 2027

De acuerdo a información entregada por La Tercera, el objetivo de la dirigencia de la U es no desprenderse el formado en Santiago Wanderers, quien tiene contrato con el club hasta diciembre del 2027, pero si traer un meta con el que pueda competir.

En este 2026 que está cerca de dejarnos la U ya buscó traer ese meta que pueda competir con Castellón. En agosto sonó con fuerza el colombiano Jordan García, quien con 21 años en el cuerpo iba a llegar a préstamo por seis meses. No obstante, su fichaje no se materializó.

Gabriel Castellón ha jugado 119 partidos en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Gabriel Castellón en esta temporada 2026 ha jugado un total de 41 partidos, siendo 26 por la Liga de Primera, nueve en la Copa Chile, cinco en la Copa de la Liga y uno en la Copa Sudamericana. Ha recibido 38 goles y entregado en 15 oportunidades su portería imbatida.

En sus tres años en el club ha disputado 119 compromisos con 107 goles recibidos y 45 porterías imbatidas. Con los azules ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

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En síntesis