Se formó en River Plate, ganó cinco títulos y ahora suena como nuevo refuerzo de la U

En Universidad de Chile buscan un atacante de categoría para acompañar a Eduardo Vargas en la celebración de los 100 años.

Universidad de Chile buscará este jueves la hazaña en la Copa Chile. El cuadro dirigido por Fernando Gago tiene como objetivo remontar la llave ante Deportes Antofagasta. Pero este no es el único objetivo en los azules, y se reveló que ya se enfoca en los 100 años del club. Campaña donde ya quieren remecer el mercado de fichajes.

Por lo mismo, ya se anuncia que busca un delantero de categoría. Es que todo indica que nuevamente tendrá competiciones internacionales, y en el Romántico Viajero se empieza a planificar lo que será el plantel 2027. Ahora lo principal es es no cometer los mismos errores de este año ni mucho menos lo que hizo el archirrival en su “centenario”. Por lo que es fundamental mejorar la puntería especialmente con los refuerzos.

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Por lo mismo, se reveló que desde el CDA ya se busca un jugador de categoría y que pese a su temprana edad cuenta con una importante experiencia.

En este caso el nombre es Federico Girotti. El jugador de 27 años se formó en River Plate donde lo ganó todo. En su historial suma la Copa Argentina, Supercopa, campeonato de Primera División y el Trofeo de Campeones. En total jugó 49 partidos y marcó ocho goles.

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Luego pasó a Talleres y tras reponerse de una lesión de ligamentos en 2022, al año siguiente ganó la Supercopa Internacional. Acá su rendimiento fue mejor y sumó 124 partidos y 24 goles.

Ahora en 2026 tuvo su primera experiencia en el extranjero y llegó a Alianza Lima de Pablo Guede. En Perú lo apodaron como el “Tanque blanco” por su poderío en el área y olfato goleador. En lo que va del año lleva 17 partidos y tres goles.

Federico Girotti en el radar de la U: ¿Llega para 2027?

La llegada del Federico Girotti no sería casualidad. Es que el nacido en Acassuso, Argentina, utilizará un cupo de extranjeros. Lo que obligaría a tomar drásticas decisiones.

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En especial por el nivel que han mostrado en este 2026 los delanteros Juan Martín Lucero y Octavio Riveros. Ninguno ha podido rendir de la mejor manera, y podrían ser los principales afectados con la llegada de Girotti ya que se debe liberar al menos un cupo de extranjeros.

Ahora su costo también contempla un tema aparte. Según Transfermarkt tiene un valor de 1,2 millones de euros, y además tiene contrato hasta 2028 con Alianza Lima. Por lo que se tendría que negociar directamente con el cuadro peruano.