Un emblema de los cruzados rechazó el arribo del arquero de Colo Colo de cara a la temporada 2027.

Todo apunta a que Fernando de Paul no seguirá en Colo Colo para el próximo año. El portero perdió mucho espacio por su lesión en abril, lo que sumado al arribo de Vozinha, le dejó tremendamente relegado en la lucha por los guantes albos.

Por lo mismo ya está surgiendo rumores en torno a su futuro. Y es que a sus 35 años el Tuto sigue vigente, a tal punto que un grande del fútbol chileno ya habría iniciado contactos para ficharlo.

Hablamos de Universidad Católica, elenco que en este 2026 ha alternado entre Vicente Bernedo y Darío Melo bajo los tres palos. Luego de varias temporadas sin un fijo en el puesto, los cruzados apostarían por la experiencia de Fernando de Paul para el próximo año.

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Emblema de Universidad Católica rechaza a De Paul para el arco

No obstante, no todos en la UC están de acuerdo con este movimiento de mercado. Sin ir más lejos, un emblema cruzado como Jorge Aravena aseguró que el arribo del Tuto frenaría todo lo que se ha ganado con Bernedo.

“La llegada de Fernando de Paul sería tapar la proyección de Vicente Bernedo, que a mí me parece un excelente arquero. Sería frenar la posibilidad de un jugador de mucha proyección como Bernedo”, declaró Aravena a RedGol.

Fernando de Paul todavía no vuelve en Colo Colo tras la lesión que sufrió en abril. ¿Será Universidad Católica su próximo destino? | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Mortero dejó en claro que “Fernando de Paul no es un mal arquero, pero para mí ya está Bernedo para el puesto. Se supone que Católica siempre prefiere a los jóvenes y debe apostar por ellos”.

Hasta antes de la lesión que sufrió en abril el Tuto de Paul había atajado en Colo Colo en este 2026 un total de 12 partidos, siendo nueve por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Recibió siete goles y en siete oportunidades entregó su portería imbatida.

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En síntesis