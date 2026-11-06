Mercado de fichajes: afirman que la UC tiene en la mira a cotizado ex jugador de Colo Colo

Aún restan cuatro fechas para que se termine la Liga de Primera y ya surgen los primeros rumores de cara a la temporada 2027.

La Liga de Primera entró en tierra de derecha y sólo restan cuatro fechas para su finalización. Aún están en disputa el título, las clasificaciones a torneos internacionales y la lucha por mantener la categoría.

Uno de los equipos que tiene su objetivo claro es Universidad Católica, que si bien aún posee chances matemáticas de luchar por el campeonato con Colo Colo, se centra en la pelea por el Chile 2 con Universidad de Chile.

Los cruzados vienen de vencer a la U en el Clásico y quedaron a dos puntos de los azules en la pelea por el segundo lugar de la tabla, el que entrega el sabroso premio de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

ver también No es Fernando de Paul: avisan que U Católica va por este portero con paso por Colo Colo

La UC tiene en la mira a dos jugadores de O’Higgins para 2027

Si bien Universidad Católica recién contrató al español Francisco Pérez Lázaro como su nuevo director deportivo, ya surgen opciones para los cruzados en el mercado de fichajes.

El periodista Gonzalo Fouillioux dio a conocer en el programa Balong Radio que la UC tiene en la mira a dos futbolistas de O’Higgins: Luis Pavez y Felipe Ogaz.

Pavez es uno de los mejores laterales izquierdos del país y ha tenido una buena temporada con el cuadro de Rancagua. El formado en Colo Colo de 31 años ha jugado un total de 41 partidos en todo 2026, con un total de 3.190 minutos en cancha.

Luis Pavez es fijo en O’Higgins. Foto: Jorge Loyola/Photosport

En tanto, Ogaz se consolidó en la mitad de la cancha del elenco celeste, donde incluso tiene más presencias que Luis Pavez en la campaña y jugó 47 partidos, con largos 3.856 minutos disputados.

Aún no termina el año y empiezan los primeros rumores de mercado, con Universidad Católica mirando a las figuras de O’Higgins, que aún pueden ganar el doblete copero en la Copa de la Liga y en la Copa Chile.

ver también Garnero remece Universidad Católica con decisión clave en el arco de acá a final de año

La tabla de posiciones de la Liga de Primera