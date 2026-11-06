El entrenador de los Cruzados reconoció tener decidido quién será el arquero ante Deportes Limache, pero prefirió no revelarlo públicamente para no tener líos internos.

Antes de afrontar el Clásico Universitario que la Católica ganó por 1-0 gracias a un gol de Clemente Montes, el director técnico Daniel Garnero tuvo que abordar la polémica discusión que tuvo con Gary Medel. Aunque no contó ningún detalle en torno a eso.

“Pudo haber habido algo, pero nunca lo van a saber por mí”, manifestó Garnero. Aunque con el correr de las horas, tanto Agustín Farías como el mismísimo presidente de Cruzados SADP, Matías Claro, confirmaron el enfrentamiento que hubo entre el Pitbull y el DT de la UC.

Además de eso, el entrenador de la Franja reconoció otro problema interno. Fue a raíz de una declaración que hizo en la antesala del duelo frente a Universidad de Chile. Fue al confirmar que Darío Melo sería el portero titular en desmedro de Vicente Bernedo.

Darío Melo frente a Eduardo Vargas en el Clásico Universitario que ganó la UC. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Esa consulta se repitió en la previa del partido ante Deportes Limache. “Sí, lo tengo decidido, pero voy a hablarlo primero con ellos. Me trajo un pequeño inconveniente eso de haberlo dicho antes”, reveló Garnero. Aunque no entró en detalles puntuales.

“Voy a hablar primero con los futbolistas, pero ya lo tengo decidido”, manifestó el otrora enganche de Independiente de Avellaneda y la UC, donde jugó en la temporada 1996. Eso sí, un periodista conocedor de la interna Cruzada apostó sus fichas porque Darío Melo jugará todo lo que resta de campaña.

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Garnero evita detalles de la polémica y anticipa el duelo de Católica vs Limache

Para Daniel Garnero, el equipo de Universidad Católica que plantó en el Clásico Universitario le dejó sensaciones positivas y más allá de esa polémica en el arco, no se animó a ponerle el timbre a la misma oncena. “Puede haber modificaciones. Fue una semana de recuperar mucho”, dijo el DT argentino.

“El agotamiento de esta semana de competencia después de tanto tiempo inactivo a muchos les costó. Vamos a hacer el último pantallazo y definir. Me gusta cuando se encuentra un equipo, respetarlo”, afirmó el estratego. Evidentemente dio a entender que si fuera por él, repetiría la alineación.

Daniel Garnero confía en que sus pupilos lleguen bien ante Deportes Limache. (Andres Pina/Photosport).

Aunque dejó la duda, quizá para no darles tantas pistas a Víctor Rivero y el plantel del Tomate Mecánico. “Veremos cómo están todos y en función de eso, definiremos lo mejor para un equipo para que esté 10 puntos y ganar el próximo partido. Es lo que necesitamos”, cerró Garnero.

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¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Deportes Limache en la fecha 27?

Universidad Católica recibirá a Deportes Limache en el Claro Arena este domingo 8 de noviembre a contar de las 12:30 horas. El arbitraje correrá por cuenta de Franco Jiménez.

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