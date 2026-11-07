El Cacique recibió un masivo y último apoyo por parte de sus hinchas en la antesala de su crucial partido ante Ñublense de este domingo.

Colo Colo está a horas de disputar uno de los partidos más importantes de este 2026. Los albos visitarán este domingo a Ñublense en Chillán, en un compromiso que puede consagrarlo como el campeón de la Liga de Primera 2026.

La ecuación no puede ser más sencilla: si el Cacique vence en el Bicentenario Nelson Oyarzún, la estrella 35 será por fin una realidad. Y ojo, que incluso perdiendo se puede consagrar, aunque para eso hay que estar muy atento a lo que pase con la U y la UC en esta fecha 27.

En la previa de este importante duelo el equipo de Fernando Ortiz tuvo su último entrenamiento en el Estadio Monumental antes de viajar vía terrestre a la Región del Ñuble. Y como era de esperar, lo hizo recibiendo un masivo apoyo de sus hinchas.

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Colo Colo viaja a Chillán con el apoyo de sus hinchas

Tal y como se avisó en redes sociales, en las afueras del Monumental llegaron cientos de hinchas para realizar el último Arengazo previo al choque con Ñublense. Obviamente, que hubo cánticos con la U en esta lucha por el título que está a detalles de ser alba.

“Me parece que el chuncho no sale campeón…”, cantaron los hinchas albos, quienes además ya comenzaron a adquirir banderas con la estrella 35 estampada, las que comenzaron a ser puestas a la venta a las afueras del recinto de Pedrero.

¡Sin miedo a la mufa! 👀 A esta hora se realiza el arengazo albo en la previa del duelo ante Ñublense. En las afueras del Monumental, la estrella 35 ya comienza a lucirse en las banderas. ⭐ https://t.co/nimK0Dq3TO — RedGol (@redgol) November 7, 2026

Así se vive, a esta hora, el arengazo de los hinchas albos a las afueras del Monumental. 🏟️🤟 https://t.co/py3NXd1eHq — DaleAlbo (@dalealbo) November 7, 2026

El movimiento popular mas grande de Chile Una hinchada que está siempre. En las buenas y en las malas. Eso es algo que nunca va a entender un equipo universitario. https://t.co/u4yaqA4TuX — Hanti (@Hanti09) November 7, 2026

Cabe recordar que se espera que el Cacique llegue en horas de esta tarde a Chillán, donde también se espera un recibimiento especial por parte de los hinchas albos . Y es que no todos los días se está a solo una victoria de ganar la estrella 35.

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Ñublense?

Albos y chillanejos se enfrentarán este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

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En síntesis