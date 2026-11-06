El presidente de Ñublense, identificado con Universidad de Chile, señaló que espera que los albos no ganen el título en Chillán.

La Liga de Primera está en su etapa de definiciones y este domingo puede tener a su nuevo campeón, ya que si Colo Colo vence a Ñublense en Chillán dará una nueva vuelta olímpica.

El equipo de Fernando Ortiz depende de sí mismo para ser el ganador del torneo, ya que necesita ganar y con ello obtiene el título. Además, si se da una serie de resultados, hasta perdiendo puede ser el monarca del fútbol chileno.

En Ñublense saben que para Colo Colo el partido del domingo es fundamental, e incluso puede ser histórico, pero quieren evitar a toda costa que celebran en su cancha.

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Sergio Gioino no quiere ver a Colo Colo campeón ante su equipo

El presidente de Ñublense, Sergio Gioino, conversó con RedGol y señaló que no quiere que por ningún motivo Colo Colo se de el gusto de celebrar el título en el estadio Nelson Oyarzún.

“Me imagino que el estadio va a estar bonito y se verá lleno, así que será muy motivacional para los dos, porque uno pelea por un título, pero nosotros también necesitamos resultados para seguir peleando e intentar clasificar a copas internaciones”, dijo el ex delantero identificado con Universidad de Chile.

Sergio Gioino no quiere que Colo Colo salga campeón ante Ñublense.

“Por ningún motivo quiero que salgan campeón en nuestra cara. Entiendo el objetivo que tiene Colo Colo en este caso, pero tenemos que hacer lo imposible para que eso no suceda en nuestra cancha. Además, mi equipo se está jugando otra cosa y tiene obligaciones. Nuestro plantel lo sabe y tenemos la obligación de pelear hasta el último partido para intentar clasificar a una copa”, cerró Gioino.

Ñublense fue goleado por Colo Colo por 6-2 en la primera rueda en el Monumental, por lo que también buscará revancha en el duelo que se jugará este domingo en Chillán.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera