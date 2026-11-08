El fútbol español tendrá presencia chilena este domingo, cuando el Elche de Lucas Cepeda reciba al Real Betis de Manuel Pellegrini por la duodécima fecha de La Liga 2026-27.
El equipo del ex Colo Colo necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el conjunto del Ingeniero buscará sumar de a tres para mantenerse en el cuarto lugar y seguir en la parte alta.
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El Betis de Pellegrini atraviesa un buen momento.
Elche vs. Real Betis: horario y canal
Elche y Real Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, desde las 10:00 horas de Chile, en el Estadio Martínez Valero, por la fecha 12 de La Liga 2026-27.
El partido será transmitido en Chile por televisión a través de la señal de ESPN 3 y vía streaming en Disney+ Premium.
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Estas son las señales según tu cableoperador:
ESPN 3
- VTR: 153 (SD) – 842 (HD)
- DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)
- ENTEL: 216 (HD)
- CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)
- GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)
- MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)
- TU VES: 512 (HD)
- ZAPPING: 43 (HD)
Tabla de posiciones La Liga 2026-27
En resumen…
- Partido: Elche vs Real Betis.
- Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026.
- Horario: 10:00 horas de Chile.
- Estadio: Martínez Valero.
- TV: ESPN 3.
- Streaming: Disney+ Premium.