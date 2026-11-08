Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Elche vs. Betis: horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE a Lucas Cepeda y Manuel Pellegrini

El equipo del delantero chileno recibe al cuadro dirigido por el Ingeniero por la fecha 12 de La Liga 2026-27.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Cepeda enfrenta al Betis de Pellegrini.
© Getty.Lucas Cepeda enfrenta al Betis de Pellegrini.

El fútbol español tendrá presencia chilena este domingo, cuando el Elche de Lucas Cepeda reciba al Real Betis de Manuel Pellegrini por la duodécima fecha de La Liga 2026-27.

El equipo del ex Colo Colo necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el conjunto del Ingeniero buscará sumar de a tres para mantenerse en el cuarto lugar y seguir en la parte alta.

Los partidos de LaLiga también se pueden apostar en JugaBet. En Elche vs. Real Betis las cuotas son 3.48 triunfo local, 3.82 el empate y 2.11 el triunfo visitante. Si apuestas $10.000 al Elche ganas $34.800 pesos.

El Betis de Pellegrini atraviesa un buen momento.

El Betis de Pellegrini atraviesa un buen momento.

Elche vs. Real Betis: horario y canal

Elche y Real Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, desde las 10:00 horas de Chile, en el Estadio Martínez Valero, por la fecha 12 de La Liga 2026-27.

El partido será transmitido en Chile por televisión a través de la señal de ESPN 3 y vía streaming en Disney+ Premium.

Escribió un libro sobre Manuel Pellegrini: “Lo conozco bien y sería una locura que venga a dirigir a Chile”

ver también

Escribió un libro sobre Manuel Pellegrini: “Lo conozco bien y sería una locura que venga a dirigir a Chile”

Estas son las señales según tu cableoperador:

ESPN 3

  • VTR: 153 (SD) – 842 (HD)
  • DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)
  • ENTEL: 216 (HD)
  • CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)
  • GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)
  • MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)
  • TU VES: 512 (HD)
  • ZAPPING: 43 (HD)

Tabla de posiciones La Liga 2026-27

En resumen…

  • Partido: Elche vs Real Betis.
  • Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026.
  • Horario: 10:00 horas de Chile.
  • Estadio: Martínez Valero.
  • TV: ESPN 3.
  • Streaming: Disney+ Premium.
Lee también
Dortmund vs. Betis: horario y dónde ver Champions League
Internacional

Dortmund vs. Betis: horario y dónde ver Champions League

Boca Jrs vs. River Plate: horario y en qué canal ver el Superclásico argentino
Internacional

Boca Jrs vs. River Plate: horario y en qué canal ver el Superclásico argentino

Crystal Palace vs. Fulham: hora y dónde ver a Darío Osorio
Internacional

Crystal Palace vs. Fulham: hora y dónde ver a Darío Osorio

Flamengo vs. Estudiantes: horario y dónde ver EN VIVO Copa Libertadores
Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes: horario y dónde ver EN VIVO Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo