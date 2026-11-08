El equipo del delantero chileno recibe al cuadro dirigido por el Ingeniero por la fecha 12 de La Liga 2026-27.

El fútbol español tendrá presencia chilena este domingo, cuando el Elche de Lucas Cepeda reciba al Real Betis de Manuel Pellegrini por la duodécima fecha de La Liga 2026-27.

El equipo del ex Colo Colo necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el conjunto del Ingeniero buscará sumar de a tres para mantenerse en el cuarto lugar y seguir en la parte alta.

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El Betis de Pellegrini atraviesa un buen momento.

Elche vs. Real Betis: horario y canal

Elche y Real Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, desde las 10:00 horas de Chile, en el Estadio Martínez Valero, por la fecha 12 de La Liga 2026-27.

El partido será transmitido en Chile por televisión a través de la señal de ESPN 3 y vía streaming en Disney+ Premium.

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Estas son las señales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 512 (HD)

ZAPPING: 43 (HD)

Tabla de posiciones La Liga 2026-27

En resumen…