El goleador de Colo Colo festinó con su archirrival y se burló de la remontada que buscaban los azules. También repasó la denuncia del último Superclásico.

Javier Correa vivió de todo durante el título de Colo Colo. Desde la emoción y las lágrimas tras una pérdida familiar, hasta un furioso y burlesco mensaje contra el archirrival.

Es que ya en el bus de vuelta tras el triunfo y campeonato en Chillán, el goleador albo se acordó de U de Chile. Ahí festinó con la remontada que buscaban los azules y también repasó la denuncia por sus gestos en el último Superclásico.

“Cómprate una moto para ver si nos alcanzas, la concha… Puto, culiao, te rompo el orto donde quieras la conc… Mano a mano”, dijo mientras se grababa en un directo de Instagram. Eso, acompañado del trofeo de Liga de Primera.

Javier Correa sin filtro

Javier Correa no se guardó nada contra U de Chile y a la hora de festejar el campeonato de Colo Colo les dio con todo. El delantero de Colo Colo se desahogó con duros insultos contra el archirrival.

Photosport / Instagram

“Me hubieses suspendido como 20 fechas, manga de culiaos, chupa pij…”, gritó en el bus albo, ante las risas de sus compañeros. Los hinchas albos festinaron en los comentarios.

Y si faltaba algo, Correa volvió a la carga contra el equipo de Fernando Gago y se burló de la remontada que buscaban rumbo al título. El argentino le mandó recado a todo el plantel azul.

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“La tienen recontra adentro, vamos nomás. Ojo con la lluvia y todo porque viene la remontada 2.0, jajajá”, cerró. Ahora habrá que esperar la respuesta de la U y su pedirán alguna sanción por los dichos del delantero albo.

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