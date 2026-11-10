Video: Esteban Paredes se burla sin piedad de Rivarola tras el título 35 de Colo Colo

El goleador histórico del fútbol chileno no dejó pasar comentada frase del ex azul e ironizó con sus dichos, Además lo repasó por "vender humo".

El campeonato logrado por Colo Colo sigue entregando polémicas en virales dichos de lado y lado con ídolos de U de Chile. Uno de ellos es Diego Rivarola, que previo al título albo despachó una comentada reflexión.

“Mira, amigo, a nosotros nos encanta salir campeón, pero no somos hinchas de la U por las copas. Así que levanten las que quieran, seguiremos siendo hinchas de la U”, dijo Gokú en Leones Sueltos, tras mensaje de un hincha albo.

Posteriormente, el ex goleador de U de Chile coronó su afirmación y ratificó la postura que dio que hablar en redes sociales. “Mientras más copas levanta Colo Colo, más hinchas de la U somos; eso es lo que no se dan cuenta”, lanzó.

Esteban Paredes hace trizas a Rivarola

Esteban Paredes tomó la palabra y tras la estrella 35 de Colo Colo, alzó la voz. Durante su espacio en el programa Tipsters, el ahora ex DT de Santiago Morning repasó al archirrival.

Foto: Leones Sueltos / Tipsters

“¿Cómo vamos a estar? Súper bien, amigazo. Nuevamente Colo Colo salió campeón, feliz con la 35 y ahora somos más hinchas de Colo Colo, nada más que decir, jajajá”, ironizó Paredes.

Pero no se quedó ahí. El goleador histórico del fútbol chileno dijo que “yo le pregunto a los jugadores de la U: ¿Quieren salir campeón o me van a responder lo que dice Rivarola? Las palabras son un poquito de vender humo”.

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“Nosotros conocemos a Diego como es y es muy hincha de la U, no es necesario que lo repita varias veces porque la gente ya lo sabe. Ahora el tema de las copas, si quieren ser un equipo grande, tienen que salir campeones, es obvio”, cerró.