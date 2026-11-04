La temporada al mando del "Bendito" que lo tiene al borde del descenso, provocó que el club metropolitano decidiera su salida. Incluso, ya tiene reemplazante.

El temor desde Santiago Morning a sufrir su segundo descenso consecutivo que, por consiguiente, lo despida del profesionalismo, los obligó a tomar una drástica decisión con uno de sus máximos ídolos en la historia, Esteban Paredes.

El máximo goleador histórico en Primera División se hizo cargo de la dirección técnica de los bohemios para su campaña en Segunda, la que sin embargo, los tiene a un punto de ser uno de los dos equipos que deje la ANFP, cuando faltan tres fechas.

Por este motivo, según informa el medio Primera B Chile, Santiago Morning despidió a Paredes como entrenador. Acto seguido, la institución ya encontró a su sucesor en busca de sumar triunfos que lo mantengan el 2027 en la tercera categoría profesional de nuestro fútbol.

La referencia es para Gerardo Silva, con vasta experiencia en clubes como O’Higgins, Deportes Copiapó, Deportes Puerto Montt, General Velásquez y Colchagua, entre otros. Debutará este domingo 8 de noviembre, cuando visiten a Provincial Ovalle en el Estadio Diaguita, a las 16:00 horas.

Santiago Morning puso fin al periplo de Esteban Paredes como entrenador (Photosport)

Así le fue a Paredes como entrenador en Santiago Morning

El “Bendito” se hizo cargo del elenco microbusero a comienzos de abril de este año, su primer encuentro fue derrota por 1-3 con General Velásquez, un presagio del difícil camino que iba a encontrar y que concluyó con una dura caída de local por 4-1 con Lota Schwager.

En total fueron 19 encuentros los que dirigió Esteban Paredes a Santiago Morning, donde sumó apenas tres victorias, 10 empates y seis derrotas, es decir, un 42.1 por ciento de rendimiento. 18 puntos sobre 57 posibles en todo el 2026.

El goleador deja el cuadro metropolitano en el cuarto puesto del Grupo Descenso en Segunda División con nueve puntos, uno más del cuadro que hoy se va del profesionalismo, que es Atlético Colina.

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En síntesis