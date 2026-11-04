A pesar de que originalmente se habló de un despido, fue el mismo Chago que emitió un comunicado para esclarecer cómo se dio todo para el adiós de Paredes de la dirección técnica.

Después de una campaña muy mala, Santiago Morning no tendrá más a Esteban Paredes en la dirección técnica. A pesar de que inicialmente se informó de un despido, el cuadro Bohemio emitió una declaración pública para transparentar esta decisión.

Todo se produjo después de que Lota Schwager aplastara al Chago por 4-1 en condición de visitante. El exiguo registro de 9 puntos hace que el equipo Microbusero todavía corra riesgo en la liguilla de descenso. Y podría caer a la Tercera División.

“Santiago Morning informa que Esteban Paredes, de común acuerdo con la institución, deja sus funciones como DT del primer equipo junto a su cuerpo técnico”, introdujo el club en este comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

Esteban Paredes no va más como DT de Santiago Morning. (Andres Pina/Photosport).

Y ahí llegó la aclaración. “Ante las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación, queremos precisar que esta decisión fue tomada de mutuo acuerdo y no corresponde a un despido. Para Santiago Morning es importante este punto y transmitir correctamente cómo se desarrolló este proceso”, detalló el equipo de la V negra.

“La historia de Esteban Paredes con nuestro club tiene un significado especial y trasciende cualquier cargo o función. Por eso, más allá de que hoy deje la dirección técnica, seguirá siendo parte de nuestra institución y de la familia bohemia”, reza el documento.

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Santiago Morning afirma que “seguimos de pie” tras la salida de Esteban Paredes

Santiago Morning no terminará la temporada 2026 con Esteban Paredes en la dirección técnica. Y al Chago le faltan tres partidos para terminar la liguilla, donde el único objetivo es zafar del descenso. “A todo su cuerpo técnico les agradecemos el trabajo y el compromiso y les deseamos sinceramente mucho éxito en los desafíos que vengan”, apuntó el club.

“Siempre tendrán nuestro cariño, respeto y las puertas abiertas de esta institución. Como club, sabemos que atravesamos un momento complejo y asumimos el compromiso de trabajar para cambiar esta realidad”, agrega la declaración.

Y finaliza con una muestra de fortaleza para los desafíos inmediatos. “Santiago Morning tiene historia y tradición. Seguimos de pie, con la convicción de que podemos sacar esto adelante”, cerró el Chago, que debe afinar detalles para visitar a Provincial Ovalle el domingo 8 de noviembre.