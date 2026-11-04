Leonardo Monje detalló las razones que de la salida del ídolo de Colo Colo en su primera experiencia como entrenador.

Esteban Paredes no tuvo éxito en su primera aventura como director técnico, por lo cual decidió dejar la banca de Santiago Morning. Leonardo Monje contó las razones de esta medida.

Visogol como jugador nació y se retiró en los Bohemios. Conoce al club como pocos, por lo que no fue extraño que también iniciara su carrera como entrenador en los microbuseros. Sin embargo, la apuesta no le salió para nada bien.

La renuncia de Paredes

Santiago Morning no pasa por un momento fácil. Tras perder la categoría en la Primera B 2025, las cosas no han andado mejor en la Segunda División, lo que viene siendo la tercera categoría chilena. Están a solo 1 punto de la zona de descenso. Esta situación gatilló la salida de Esteban Paredes, la cual según Leonardo Monje, pudo ser antes.

“Hace un mes quisimos renunciar, pero la dirigencia nos dijo que no, así que decidimos darnos otra oportunidad con el plantel. Los jugadores más grandes hablaron con nosotros y nos pidieron que no nos fuéramos“, indicó el ayudante de Paredes a Radio ADN.

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Pese a que siguieron por la petición del plantel y la directiva, las cosas no mejoraron. Tras la última derrota por 4-1 ante Lota Schwager, fue el momento donde Esteban Paredes y su cuerpo técnico decidieron decir adiós a los microbuseros.

“Después de perder con Lota el pasado sábado, nos dimos cuenta de que teníamos que dar un paso al costado y ese mismo día renunciamos“, cerró Leonardo Monje.

Paredes se aleja de Santiago Morning. Imagen: Santiago Morning

Ahora Santiago Morning intentará mantener la categoría en las fechas finales de la Segunda División. Acumulan 8 partidos sin poder ganar. Esteban Paredes por su parte esperará una nueva oportunidad para seguir con su naciente carrera de entrenador.