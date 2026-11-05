El entrenador argentino del cuadro azul valoró la remontada de su equipo ante Deportes Antofagasta en la Copa Chile.

Universidad de Chile tenía que remontar un 2-0 ante Deportes Antofagasta para clasificar a las semifinales de la Copa Chile, y lo logró, porque ganó por 4-0 en la revancha de cuartos de final disputada en Santa Laura.

Los azules recuperaron su nivel tras la derrota ante Universidad Católica por la Liga de Primera, y golearon a los Pumas, con gran presentación de Octavio Rivero, que marcó un doblete y dio una asistencia.

Tras el partido habló en la señal de TNT Sports el entrenador de la U, Fernando Gago, quien dejó en evidencia su alegría por la clasificación de su equipo a semifinales.

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Fernando Gago y la clasificación de la U

El director técnico argentino señaló que sabían que iba a ser un duelo complejo, porque los antofagastinos se iban a cerrar por la ventaja que tenían en la serie, pero que todo se iba a abrir con el 1-0, situación que fue tal cual en la cancha.

“Entendíamos y creíamos que el partido iba a ser de un gol. A partir del gol íbamos a encontrar más situaciones de ataque, más espacios. Íbamos a encontrar un envión anímico, porque fue en el momento justo el gol”, dijo Pintita.

“Tenemos que seguir insistiendo con nuestra idea, los chicos se sienten cómodos, pero la verdad es que hoy hicieron un gran partido, hubo niveles individuales muy altos”, agregó el ex volante de Real Madrid.

Octavio Rivero fue la gran figura de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, Fernando Gago se refirió al buen partido que hizo Octavio Rivero, quien está respondiendo tras su larga lesión que lo dejó cerca de 6 meses fuera de las canchas.

“Le planteé una situación a Octavio para tenerlo lo mejor posible, creíamos que desde lo físico era lo mejor. A veces el jugador de fútbol cuando está volviendo de una lesión cree que está bien, y necesita jugar un minuto para sacarse esa sensación de volver a jugar. Ahora se siente muy bien, pudo aguantar y eso es muy importante”, cerró Gago.

Ahora, Universidad de Chile se concentra para disputar la fecha 27° de la Liga de Primera, donde recibirá a Cobresal en Rancagua, con la obligación de ganar para seguir luchando por el Chile 2.