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Copa Chile

U. de Chile vs. Antofagasta: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE Copa Chile

Los azules necesitan revertir la desventaja de dos goles ante los Pumas para avanzar a semifinales de Copa Chile.

Por Franccesca Arnechino

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Los azules necesitan remontar una desventaja de dos goles para seguir en Copa Chile.
© Photosport.Los azules necesitan remontar una desventaja de dos goles para seguir en Copa Chile.

Universidad de Chil enfrenta este jueves a Deportes Antofagasta por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile. El equipo de Gago busca recuperarse de la derrota en el Clásico Universitario y clasificar a semifinales.

Los Pumas ganaron 2-0 en el partido de ida, por eso los azules necesitan imponerse por dos goles, para forzar los penales o conseguir una diferencia mayor para avanzar directamente.

Los Azules van en busca de un triunfo ante los Pumas en Copa Chile.

Los Azules van en busca de un triunfo ante los Pumas en Copa Chile.

¿Dónde ver U. de Chile vs. Antofagasta en Copa Chile?

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta juegan este jueves 5 de noviembre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, porlos cuartos de final de vuelta de la Copa Chile 2026.

El partido entre Azules y Pumas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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Tabla de posiciones Grupo D – Copa Chile 2026

Grupo D

# Club Racha PJ V E D G GC DG PT
1 Universidad de Chile V E V D V 5 3 1 1 12 7 5 10
2 Unión La Calera D E V V E 5 2 2 1 9 6 3 8
3 Unión San Felipe V D V D E 5 2 1 2 6 7 -1 7
4 Santiago Wanderers D V D D D 5 1 0 4 7 14 -7 3
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