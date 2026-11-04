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¿Va por TNT? El canal que transmite EN VIVO por TV y ONLINE a U. de Chile vs. Antofagasta por Copa Chile 2026

Los azules necesitan remontar una desventaja de dos goles para seguir en carrera por el título.

Por Franccesca Arnechino

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La U busca una remontada para seguir soñando con la Copa Chile.
© Photosport.La U busca una remontada para seguir soñando con la Copa Chile.

Universidad de Chil enfrenta este jueves a Deportes Antofagasta por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile. El equipo de Gago busca recuperarse de la derrota en el Clásico Universitario y clasificar a semifinales.

Los Pumas ganaron 2-0 en el partido de ida, por eso los azules necesitan imponerse por dos goles, para forzar los penales o conseguir una diferencia mayor para avanzar directamente.

Los Azules van en busca de un triunfo ante los Pumas.

Los Azules van en busca de un triunfo ante los Pumas.

U. de Chile vs. Antofagasta: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta juegan este jueves 5 de noviembre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, porlos cuartos de final de vuelta de la Copa Chile 2026.

El partido entre Azules y Pumas, será transmitido exclusivamente por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…

  • Universidad de Chile enfrentará a Deportes Antofagasta este jueves 5 de noviembre a las 19:00.
  • El partido por Copa Chile será en el Estadio Santa Laura.
  • TNT Sport Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro.
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