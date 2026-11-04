Los azules necesitan remontar una desventaja de dos goles para seguir en carrera por el título.

Universidad de Chil enfrenta este jueves a Deportes Antofagasta por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile. El equipo de Gago busca recuperarse de la derrota en el Clásico Universitario y clasificar a semifinales.

Los Pumas ganaron 2-0 en el partido de ida, por eso los azules necesitan imponerse por dos goles, para forzar los penales o conseguir una diferencia mayor para avanzar directamente.

Los Azules van en busca de un triunfo ante los Pumas.

U. de Chile vs. Antofagasta: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta juegan este jueves 5 de noviembre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, porlos cuartos de final de vuelta de la Copa Chile 2026.

El partido entre Azules y Pumas, será transmitido exclusivamente por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…