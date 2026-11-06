El portero e ídolo del club asegura que el volante se pierde cuando lo llevan a las orillas, pero que ahora Gago no lo debe mover.

Universidad de Chile logró un importante triunfo por 4-0 ante Deportes Antofagasta que le permitió el paso a las semifinales de la Copa Chile, además dar vuelta la página de la derrota en el Clásico Universitario.

Algo que fue destacado por Johnny Herrera, quien en su labor como comentarista deportivo, asegura que el técnico Fernando Gago se dio cuenta de una situación con Agustín Arce que ha sido la clave.

“Por fin jugó donde tiene que jugar, si ven todas las imágenes donde aparece descargando hacia al medio, haciendo goles al medio”, explicó el ex capitán de los azules.

Agustín Arce marcó el tercer tanto de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Johnny Herrera pide a Gago que mantenga a Arce al medio en la U

Johnny Herrera destacó la figura de Agustín Arce en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, destacando que cuando lo ponen en su posición aparece en su mejor versión.

“Lo que pasa es que los muebles donde tiene que ir, jugó Guerrero abierto, pero sabes que había que ser ciego para darse cuenta que Arce tiene que jugar al medio, cuando juega en las bandas es un jugador bueno”, destacó.

En ese sentido, asegura que el plantel de Fernando Gago va tomando forma para la parte final de la temporada con la U, por lo que debe seguir dándole a Arce en su mejor versión.

“Acá nos damos cuenta que tiene que jugar de frente en la cancha, como volante de contención, por lo mismo es el segundo goleador del equipo”, destacó el último ídolo de la U.