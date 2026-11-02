El tetracampeón con Colo Colo explicó que Pintita limita al jugador de U. de Chile en ofensiva.

Claudio Borghi analizó lo que fue el último partido de Agustín Arce. Fue en esta situación donde le hizo una petición al jugador: rebelarse contra las indicaciones de Fernando Gago.

En el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile, la ofensiva azul no mostró poder de resolución frente a la defensa cruzada. Arce, que venía siendo figura en el Romántico Viajero, tampoco pudo romper la última línea de los dirigidos por Daniel Garnero.

La solicitud de Borghi a Arce

Claudio Borghi comentó la actuación de Agustín Arce en TNT Sports. El tetracampeón con Colo Colo explicó que el futbolista de 21 años no tiene que ser tan obediente a las indicaciones de Fernando Gago y debe ponerse firme con su DT.

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“Yo digo que siempre para defender hay directrices del entrenador: por dónde volver, cómo vuelves. En defensa lo entiendo, pero ahora, si bien Agustín Arce es joven, en algún momento tiene que decir ‘acá yo soy útil'”, comenzó diciendo Borghi.

El campeón del mundo aseguró que los futbolistas deben realizar cosas distintas en el campo de juego. “Como entrenador no me enojaría si en vez de estar abierto por derecha, decide meterse al lado del mediocampista y desde ahí tratar de entregar soluciones“, detalló Borghi.

Arce no brilló ante la UC. Imagen: Photosport

Agustín Arce ha jugado 31 partidos en este 2026 con Universidad de Chile, en donde ha convertido 12 goles y ha entregado 4 asistencias. Sin embargo, contra Universidad Católica tuvo una baja presentación. Para el Bichi, el “28” necesita más libertad.

“En defensa puedo tener directrices, pero en ataque, si van a hacer lo que el entrenador quiere todo el tiempo, van a estar un poco limitados“, cerró Claudio Borghi sobre los movimientos de Agustín Arce.