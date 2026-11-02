El juez del Clásico Universitario dio a conocer su informe, donde destapara la tarde de furia del DT de la U. Arriesga duras sanciones por su accionar.

Fernando Gago en el ojo del huracán tras el reciente Clásico Universitario, donde U Católica derrotó a la U por 1-0. Tras el final del duelo, el técnico de los azules estalló y vio la tarjeta roja tras fuertes reclamos al juez del partido.

Y este lunes, desde la ANFP dieron a conocer el informe arbitral de Diego Flores, quien fue lapidario con el entrenador de U de Chile. El réferi acusó” conducta inadecuada dentro del banco”.

“Una vez finalizado el partido ingresa al terreno de juego y se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro”, informó de entrada.

Así destapan la tarde de furia de Gago

Siguiendo con su informe arbitral, el juez Diego Flores explicó el accionar violento de Fernando Gago. Siempre según su versión, incluso hubo contacto físico del entrenador de la U al momento de reclamarle.

Tweet placeholder



“El Sr. Fernando Gago reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome”, reveló.

Pero la furia del DT azul no se quedó ahí. En el escrito del árbitro del Clásico Universitario, el argentino después “se alejó de mi posición y se dirigió hacia uno de mis asistentes, continuando con sus reclamos”.

ver también Rafa Olarra repasa a U Católica con insólito argumento tras derrota de la U: “En tu estadio…”

“Posteriormente regresó nuevamente hacia mi posición para continuar reclamándome, manteniendo su actitud confrontacional, hasta que finalmente se alejó del lugar”, cerró.