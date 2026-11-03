El zaguero de 35 años palpitó el juego de vuelta entre el Bulla y los Pumas por los cuartos de final de la Copa Chile con un recuerdo que lo llevó hacia sus inicios en un tradicional club trasandino.

Matías Zaldivia sabe que la U de Chile tiene un complicado duelo por delante en la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile frente a Deportes Antofagasta. Los Pumas firmaron un triunfo por 2-0 en el estadio Regional Calvo y Bascuñán en el juego de ida.

Un cabezazo de Bastián Tapia y un gol casi a boca de arco del venezolano José Bández configuraron la victoria de los pupilos de Luis Marcoleta. Y mientras el equipo azul afina detalles para el juego de vuelta, Zaldivia hizo un análisis muy particular sobre estilos de fútbol.

De hecho, recapituló sus inicios en el balompié trasandino. “Pasa por ahí. Lo veo también así. Yo salí de un equipo de segunda en Argentina. Y veo la similitud de que siempre se juega más con pelota larga, segunda pelota y fricción”, afirmó Zaldivia.

Matías Zaldivia en acción por la Universidad de Chile en la caída ante la UC en el Claro Arena. (Felipe ZancaPhotosport).

En el vecino país, el experimentado defensor surgió profesionalmente en Chacarita Juniors, club donde estuvo antes de pasar a Arsenal de Sarandí. Fue desde el elenco del Viaducto que pasó a Colo Colo, donde jugó durante siete temporadas antes de su llegada al Centro Deportivo Azul.

“Los equipos acostumbrados a ese juego, en comparación con el nuestro que es más de armado desde el fondo, salida clara y esas cosas, tienes que entrar a un terreno que no es habitual. Pero que todos lo hemos jugado en algún momento”, analizó el “22” del Bulla.

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Zaldivia deja recado a la U de Chile para vencer a Antofagasta: “Hay que…”

Para Matías Zaldivia, este duelo que la U de Chile afrontará vs Antofagasta no tiene espacio para otra cosa que no sea el triunfo. “Hay que adaptarse, en todas las categorías se juega diferente. Pero no es excusa”, aseguró el avezado jugador de 35 años.

“Ellos hicieron un gran partido en Antofagasta. A nosotros nos costó mucho, es una diferencia importante. Pero creo que podemos darlo vuelta”, sentenció el zaguero, uno de los referentes que tiene el equipo que adiestra Fernando Gago en el vestuario.

Para el duelo en la Perla del Norte, Gago prescindió de Charles Aránguiz por precaución, aunque podrá tenerlo en el partido a disputarse en el estadio Santa Laura. Aunque para este cotejo, el entrenador argentino tiene el plantel completo a disposición.

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¿Cuándo juegan la revancha U de Chile vs Antofagasta?

La U de Chile recibirá a Deportes Antofagasta por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile este jueves 5 de noviembre a contar de las 19 horas en el estadio Santa Laura. El partido tendrá el arbitraje de Mathias Riquelme.

Revisa el compacto de la ida entre D. Antofagasta vs Universidad de Chile