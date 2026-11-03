El defensor azul reconoce que se complican en demasía con equipos "que se cierran" y que la clave para mejorar es reencontrarse con lo que mostraron ante Ñublense y Everton.

La dolorosa derrota en el Clásico Universitario, que despide a Universidad de Chile de la pelea por el título en Liga de Primera, volvió a exponer la irregularidad que exhibe el equipo de Fernando Gago en lo que va de la presente temporada.

En ese sentido, quien tomó la voz a nombre del plantel fue el defensor Matías Zaldivia, que trató de explicar cuál es la verdadera cara del equipo, si la que estuvo cuatro partidos seguidos sin perder, con goleadas de por medio, o si es el que perdió con Católica o Antofagasta, su próximo rival en Copa Chile.

“Es difícil decir cuál es la U. Es un año irregular, no sé si en puntos, pero creo que en la segunda etapa sacamos más que la primera. Pero nos costó en el año la regularidad que te sostiene para pelear arriba”, explicó el central de 35 años.

En esa línea, junto con afirmar que “tenemos que mejorar“, Zaldivia reconoce ciertas complicaciones que tienen este año, pues “cuando los equipos se cierran se hace más difícil, pero tenemos que tener confianza, acercarnos en juego como Ñublense y Everton. Viene un equipo que le hacen pocos goles, pero tenemos confianza que lo vamos a revertir”.

Zaldivia explica irregularidad que vive U de Chile en 2026

Cuando se le pregunta al defensa por los últimos clásicos, que fueron derrotas con Colo Colo y la UC, se pone en un tono más serio y sostiene que “ganamos dos y perdimos dos. Son partidos aparte, pero no creo que sea cuando son partidos importantes, porque todos lo fueron”.

“No creo que en los momentos importantes el grupo sienta los partidos. Fueron duros, pero hay que seguir trabajando”, añade Zaldivia quien se tomó un tiempo para explicar por qué se dio la derrota ante Los Cruzados.

“Estábamos abajo de Católica y luego con una seguidilla estuvimos 5 puntos arriba. Los clásicos son aparte, el partido se resolvió de una manera rápida con un gol rápido, Católica se defendió bien en una cancha que se nos complica y nos faltó claridad“, finalizó el central de la U de Chile.

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¿Cuándo juegan los azules?

Por la vuelta de los cuartos de final en Copa Chile, la U recibirá a Deportes Antofagasta en el Estadio El Teniente de Rancagua, este jueves 5 de noviembre desde las 19:00 horas.

En síntesis