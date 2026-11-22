El Romántico Viajero va por un refuerzo de primer nivel para disputar la Copa Libertadores 2027.

Universidad de Chile quiere volver a dar la vuelta olímpica en el fútbol chileno. Por esto, pusieron los ojos en un seleccionado argentino con paso por Europa.

El Romántico Viajero consiguió un triunfo de oro ante O’Higgins, jugando con uno menos y con un gol de otra galaxia de Eduardo Vargas. Con este resultado, dieron un paso importantísimo para clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores 2027.

El anhelo de U. de Chile

Es sabido que en líneas generales Universidad de Chile no ha tenido buenas campañas en el último tiempo. De hecho, ya suman 10 largos años sin ser campeón a nivel nacional. Demasiado para un club de su envergadura.

Por lo anterior, además de la motivación de la celebración de los 100 años, también incluyendo una posible clasificación a Copa Libertadores, es que el Romántico Viajero puso los ojos en un jugador de renombre para el 2027.

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Se trata de Lucas Martínez Quarta, actual central de River Plate y con un currículum de primer nivel. Supo ser un habitual en la selección argentina de Lionel Scaloni. Incluso, integró los planteles campeones de la Copa América 2021 y 2024. Hasta este año jugó un amistoso contra Zambia, antes de la Copa del Mundo.

Sin embargo, luego de regresar desde Fiorentina a los Millonarios, el rendimiento del defensa de 30 años no ha sido el mejor y desde la Banda Sangre le buscarían salida. Ahí aparece Universidad de Chile como interesado, de acuerdo a la página Pasión Monumental.

Lucas Martínez Quarta suma 16 partidos por Argentina. Imagen: Getty

Claro que la U no está solo, ya que Unión de Santa Fe también quiere a Lucas Martínez Quarta, pero el Romántico Viajero contaría con mayor poder económico para convencerlo. De todos modos, no sería una operación sencilla, pero de concretarse, levantaría el nivel del plantel de Fernando Gago de cara al 2027.