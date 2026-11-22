El portero oriundo de San Vicente de Tagua Tagua fue el salvador de la histórica jornada loína: atajó un penal fundamental para mantener en la tanda a su equipo y contó detalles de las horas previas a la súper final vs los Canarios.

Por esas cosas que tiene el fútbol, Hugo Araya vivió una jornada espectacular en el día que Cobreloa firmó su regreso a la primera división tras consagrarse campeón de la Primera B 2026. Venció en la tanda de penales a San Luis de Quillota.

Una súper final que tuvo varios ingredientes emotivos. Y un nombre que brilló con luz propia en la serie definitiva. El golero loíno evidentemente no cabía en sí de felicidad. De hecho, le tapó el penal a Sergio Vergara cuando los Canarios tenían la chance de ganar.

“A Vergara lo tenía estudiado, todos sus penales eran a mi derecha. Con mucha fe, se dio y feliz porque somos campeones”, manifestó Araya en la zona mixta del estadio Santa Laura, donde se disputó la finalísima en la categoría de plata del fútbol chileno.

Una de las tapadas de Hugo Araya. (Andres Pina/Photosport).

Luego de eso, Araya hizo un repaso del año 2026 que tuvo. Una campaña en la que comenzó como suplente de Diego Tapia. “No partí jugando en el campeonato, pero cuando me tocó la oportunidad, demostré. Creo que lo hice de buena manera”, afirmó el golero surgido en el semillero naranja.

“Por algo tuve la continuidad. Feliz por haber ayudado al equipo a conseguir el campeonato. El día anterior, en las horas previas, uno igual se pasa mil rollos por la cabeza, imagina mil veces el partido y mil circunstancias que podrían llegar a pasar”, aseguró también el portero de 25 años.

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Hugo Araya, golero salvador del Cobreloa campeón en la Primera B: “San Luis se…”

Hugo Araya sabe que la foto del Cobreloa campeón en la Primera B lo tendrá en primer plano por el desempeño que tuvo en la tanda de penales. “Me salió la película ideal. Feliz por haber ayudado y aportado mi granito de arena”, expresó el meta que ya tiene 113 partidos por los Zorros del Desierto.

“El equipo se sacó la mierda, San Luis se lo merecía también. Tuvo una recta final muy buena, pero nosotros estuvimos ahí todo el año”, dijo Araya. Tuvo felicitaciones para el elenco adiestrado por Humberto Suazo, pero también para los loínos.

Hugo Araya celebra eufórico la consagración de Cobreloa. (Foto: Carlos Parra | FFCh).

Por una razón fundamental. “Hay que saber mantenerse, eso es mérito del equipo”, sentenció Hugo Araya, quien ya vislumbra el retorno a la élite del fútbol chileno para 2027. De hecho, tiene contrato con la institución calameña hasta fines del año venidero.

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Revive la tanda de penales que le dio el título a Cobreloa vs San Luis de Quillota