El Cacique entregó su parte médico en la previa del clásico por la fecha 28 del campeonato.

Colo Colo tiene todo listo para enfrentar a U. Católica en el clásico por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026. El equipo de Fernando Ortiz tendrá cuatro ausencias, según confirmaron a través del parte médico.

La principal novedad es la baja de Arturo Vidal. Pese a haber entrenado como titular durante la semana y estar en la conferencia de capitanes, no podrá estar frente a los Cruzados, por una sobrecarga en el tobillo derecho.

Leandro Hernández vuelve a estar disponible y aparece entre los citados.

¿Qué jugadores están lesionados en Colo Colo?

Además del King, el parte médico albo confirmó otras tres bajas para el compromiso ante Universidad Católica.

Javier Correa sigue fuera tras ser operado por una rotura de meniscos. A él se suma Diego Ulloa, quien regresó de la Selección Chilena con una fractura costal.

La cuarta ausencia corresponde a Claudio Aquino, quien continúa recuperándose de la intervención quirúrgica por una apendicitis.

De esta manera, Colo Colo pierde a cuatro jugadores para uno de los partidos más importantes de la recta final del campeonato.

La buena noticia para Fernando Ortiz

Una de las novedades en la lista de citados es Leandro Hernández, quien dejó atrás el esguince medial de su tobillo izquierdo.

El canterano ya está disponible y podría volver a sumar minutos con el primer equipo.

Vidal espera por su renovación en Colo Colo

La situación contractual del King también comienza a tomar protagonismo, considerando que su vínculo con el club termina en diciembre de 2026.

Se espera que durante los próximos días la dirigencia de Blanco y Negro inicie conversaciones con los jugadores que finalizan contrato para definir su futuro. Entre ellos está el experimentado mediocampista.

En resumen…