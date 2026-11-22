Albos y cruzados animarán un nuevo clásico este domingo en el Estadio Monumental.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, recibirá a Universidad Católica en una nueva edición del clásico, con importantes objetivos que estarán en juego, en el marco de la fecha 28 de la Liga de Primera.

El Cacique buscará festejar ante su gente, mientras la UC necesita sumar para pelear por el Chile 2 a Copa Libertadores. Los cruzados marchan terceros con 49 puntos, a dos de U. de Chile.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 2.24. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 22.400. El empate tiene un factor de 3.86 y la victoria de Católica 3.21.

El Cacique llega como campeón del torneo y buscará festejar ante sus hinchas,

Colo Colo vs. U. Católica: hora y dónde ver EN VIVO

Colo Colo enfrentará a Universidad Católica este domingo 22 de noviembre, a las 1 8:00 horas , en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Cruzados, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Probable formación Colo Colo vs. U. Católica

Los Albos formarían con Vozinha en el arco; Jeyson Rojas, Javier Méndez (Jonathan Villagra), Joaquín Sosa, Gedeón Díaz; Arturo Vidal, Felipe Méndez, Álvaro Madrid; Francisco Marchant, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.