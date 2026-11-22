El arquero caboverdiano está cerca de cumplir la cláusula de su contrato con el Cacique.

Colo Colo comienza a planificar la temporada 2027 y uno de los temas pendientes es definir el futuro de algunos jugadores del plantel. Entre ellos Vozinha, que está a solo algunos partidos de la renovación automática.

El arquero llegó a mitad de temporada por seis meses, pero tiene una cláusula para extenderlo por un año más si cumple con un porcentaje de minutos disputados.

El periodista Daniel Arrieta reveló en Pelota Parada de TNT Sports cuántos partidos necesita jugar para activar esta opción.

El arquero podría extender su contrato por un año más si cumple con los minutos exigidos.

Los partidos que necesita Vozinha para renovar en Colo Colo

De acuerdo con Arrieta, Vozinha debe jugar los tres partidos que le quedan a Colo Colo en la Liga de Primera 2026 para alcanzar el minutaje exigido en su contrato.

“Vozinha está a tres partidos de lograr la cláusula de contrato. Hay que seguir el tema del caboverdiano. Si juega los tres partidos de la Liga de Primera que quedan, va a cumplir con el minutaje para renovar de manera automática su contrato. Habrá que ver si ataja ante la Católica”, explicó el periodista.

Así, el clásico frente a Católica podría ser el primer paso para que el arquero se acerque a su objetivo, pero su presencia dependerá de Fernando Ortiz.

ver también ¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite EN VIVO y ONLINE Colo Colo vs. U. Católica por Liga de Primera

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica?

Colo Colo recibe a U. Católica este domingo 22 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Partido que también marcará el regreso de Colo Colo ante su público después de conseguir el título del campeonato nacional.

En resumen…