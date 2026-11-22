El "Chileno Volador" llevaba años combatiendo una grave enfermedad. Nicolás Massú y la familia del tenis lamentaron su partida.

Triste noticia para el tenis chileno. La Federación de Tenis de nuestro país informó el fallecimiento de Ricardo Acuña Raimann, a la edad de 68 años. La noticia pegó fuerte para los fanáticos raqueteros, quienes recordaron sus hazañas en los 80.

Conocido como el “Chileno Volador”, Acuña fue 47° del mundo en el año 1986. Integró el team nacional en distintas series de Copa Davis y es eternamente recordado por una histórica campaña en Wimbledon 1985.

En aquella ocasión, el tenista nacional trepó desde la qualy y alcanzó los cuartos de final del Grand Slam de pasto. De ahí en más fue conocido mundialmente como el “Chileno Volador”.

El tenis chileno despide a Ricardo Acuña

Recordado por derrotar a Pat Cash en Wimbledon 1985, Ricardo Acuña es un histórico del tenis chileno. La familia raquetera lamentó su partido y resaltó sus logros para el país.

El recordado “Chileno Volador” / Foto: Federación de Tenis de Chile

“La Federación de Tenis de Chile lamenta el sensible fallecimiento de Ricardo Acuña, destacado integrante de nuestro equipo de Copa Davis y cuartofinalista de Wimbledon”, publicó el organismo nacional.

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Nicolás Massú también se hizo presente con una publicación en su cuenta de X, resaltando la figura de Acuña y el legado en nuestro país. El “Chileno Volador”, enfrentaba una grave enfermedad en los últimos.

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Acuña fue diagnosticado con Alzheimer, en el año 2016, mientras vivía en Estados Unidos. Es más, en ese entonces se realizaron numerosas campañas de ayuda en redes sociales. Hoy se conoce la noticia de su partida, pero en el tenis chileno su nombre quedará marcado por siempre.