El ruso contó que cuando era niño quería que el suizo siempre perdiera, debido a que no le gustaba que ganaran los mismos.

Un partido clave jugará este viernes el ruso Daniil Medvedev (5°) ante el estadounidense Frances Tiafoe (8°), ya que el ganador avanzará a semifinales en el ATP Finals.

Tanto el europeo como el norteamericano llegan con el mismo registro a su choque por la tercera fecha, puesto que ambos derrotaron a Flavio Cobolli y cayeron con Carlos Alcaraz, por lo que su choque será definitivo.

En la antesala al compromiso, el carismático jugador ruso habló de su infancia y sus primeros acercamientos con el tenis, sorprendiendo a todos al reconocer que siempre quería que perdiera Roger Federer.

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Daniil Medvedev, anti Roger Federer

Daniil Medvdev reconoció que cuando era niño no le gustaba el suizo, debido a que su ídolo era Andy Roddick y además le gustaba que no ganara siempre el mismo jugador.

“Nunca pensé en que podía ganar Grand Slams ni ser número 1. Recuerdo que, cuando era niño, jugaba contra una pared y me imaginaba que lo estaba haciendo contra Nadal, Djokovic o Federer. Intentaba ganarlos, como si no supiera que a una pared jamás se la puede vencer. Luego fue muy especial enfrentarme a ellos”, dijo en diálogo con Vogue.

Daniil Medvedev busca las semifinales del ATP Finals. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

“Empecé a jugar al tenis cuando tenía 6 años, pero me costó un tiempo entender bien lo que significa este deporte. Desde que lo hice y comencé a ver tenis en televisión, el gran dominador era Federer. Yo siempre fui una persona que quería ver nuevos campeones, no me gustaba que ganaran los mismos. Eso hizo que me pasara muchos años de mi infancia y juventud deseando que perdiera Roger“, dijo el eslavo entre risas.

Por último, habló de su fanatismo por el ex jugador estadounidense: “cuando era muy niño me encantaba Andy Roddick, intentaba imitar su saque. También recuerdo cómo se movilizaba Rusia para ver los partidos importantes de Safin. Después, me encandiló Djokovic, antes de que empezara a ganarlo todo”.

Daniil Medvedev se medirá ante Frances Tiafoe este viernes desde las 16:30 horas de Chile, buscando acceder a las semifinales del ATP Finals.

En síntesis

Daniil Medvedev enfrenta a Frances Tiafoe este viernes a las 16:30 horas en las ATP Finals .

enfrenta a este viernes a las en las . Medvedev confesó que deseaba que Roger Federer perdiera porque su ídolo infantil era Andy Roddick .

confesó que deseaba que perdiera porque su ídolo infantil era . El ganador entre Medvedev y Tiafoe clasificará a las semifinales tras vencer ambos a Flavio Cobolli.