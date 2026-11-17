El alemán recibió el trofeo por cerrar la temporada como el mejor jugar del ranking ATP y se mostró muy emocionado.

Uno de los tenistas que ha sufrido más críticas a lo largo de su carrera es el alemán Alexander Zverev, quien está viviendo la mejor etapa de su vida profesional y lo celebró con un tremendo logro.

El germano, que es uno de los favoritos para ganar el ATP Finals de Turín, terminó el año como el número 1 del mundo y recibió el galardón por el logro. Luego de la ceremonia, se mostró muy emocionado.

“El año 2026 ha sido un año muy especial para mí. He cumplido muchos de mis sueños, muchos de mis objetivos. Tienes que estar obsesionado con lo que haces. Si lo haces, alcanzarás lo que es tu límite. Acabar el año uno a uno es algo que no imaginaba antes de empezar la temporada”, señaló el alemán de origen ruso.

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Zverev y la alegría por ser el número 1 del mundo en 2026

Alexander Zverev hizo un repaso a su temporada, la cual coronó con dos títulos de Grand Slams (Roland Garros y US Open), con los cuales acalló las voces de todos sus críticos.

“Es una gran honra tener este trofeo, y ser parte de esta ceremonia. La celebración también. El año pasado, jugando en este torneo, pensé, sí, tal vez pueda ganar un Grand Slam, tal vez pueda hacerlo bien durante el año, pero no me imaginé que pudiera estar en esta posición”, sostuvo Sascha.

Alexander Zverev besa su trofeo como número 1 del mundo de 2026. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

“Para acabar este año, ser el número uno del mundo… es el mayor logro de mi carrera tener este trofeo. Ganar dos Grand Slams, hacer una final de Wimbledon, tener el mejor año de mi vida y ahora tener este trofeo es perfecto. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y a todos los que apoyan. Es una sensación increíble y especial, así que gracias y disfruten esta semana”, cerró el europeo.

Alexander Zverev jugará su segundo partido en el ATP Finals de Turín este martes, cuando se mida desde las 16:30 horas de Chile al estadounidense Ben Shelton (4°).

En síntesis

Alexander Zverev terminó la temporada 2026 como el tenista número 1 del mundo .

terminó la temporada 2026 como el tenista . El alemán ganó dos títulos de Grand Slam este año: Roland Garros y US Open .

. Enfrentará al estadounidense Ben Shelton este martes a las 16:30 horas de Chile.