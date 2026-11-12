Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Chile Open anuncia a su primer crack confirmado para 2027: Luciano Darderi vuelve por el bicampeonato

El ATP de Santiago, que se disputará en febrero próximo, cerró la presencia del tenista italiano que se quedó con el título en 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Luciano Darderi vuelve al Chile Open.
© PhotosportLuciano Darderi vuelve al Chile Open.

La temporada 2026 de la ATP está llegando a su final y todavía hay un chileno en competencia, porque Alejandro Tabilo está instalado en las semifinales del ATP de Estocolmo, por lo que espera cerrar el año a lo grande.

Aún no se acaba el año tenístico y ya tenemos grandes novedades de cara a 2027, puesto que el Chile Open, que se desarrollará entre el 20 y 28 de febrero en San Carlos de Apoquindo, se empieza a armar de a poco.

El ATP de Santiago anunció este jueves a su primer confirmado para la próxima edición, y se trata del actual número 21 del mundo y campeón vigente del certamen chileno: el italiano Luciano Darderi.

Todos los detalles del ATP de Estocolmo se pueden ver a través de Disney+.

Alejandro Tabilo gana un partidazo, se mete en semifinales de Estocolmo y acaricia el Top 30

ver también

Alejandro Tabilo gana un partidazo, se mete en semifinales de Estocolmo y acaricia el Top 30

Luciano Darderi vuelve al ATP de Santiago

El italiano de origen argentino regreso a la arcilla de la precordillera, donde este 2026 brilló y le ganó la final al alemán Yannick Hanfmann, por un apretado 7-6 y 7-5.

Darderi reaccionó a la publicación del perfil oficial del torneo en sus redes sociales, donde adelantaron la noticia: “encantado de volver al Chile Open, nos vemos pronto”.

Luciano Darderi con el trofeo del Chile Open. Foto: Matias Salas/Photosport

Luciano Darderi con el trofeo del Chile Open. Foto: Matias Salas/Photosport

Luciano Darderi tuvo una gran temporada 2026, de hecho, el 18 de mayo pasado alcanzó el mejor ranking de su carrera, cuando alcanzó a posicionarse en el número 16 del mundo.

El Chile Open empieza a tomar forma y las entradas se pondrán a la venta el próximo martes 17 de noviembre, a través del sistema ticketmaster.

Lee también
¡Tabilo brilla en Santiago! Derrota a Tirante y clasifica a cuartos del Chile Open
Tenis

¡Tabilo brilla en Santiago! Derrota a Tirante y clasifica a cuartos del Chile Open

Alejandro Tabilo le ganó el duelo de chilenos a Barrios
Redsport

Alejandro Tabilo le ganó el duelo de chilenos a Barrios

Arrasa en San Carlos y se enamora de un típico dulce chileno
Tenis

Arrasa en San Carlos y se enamora de un típico dulce chileno

Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios: ¿Dónde y a qué hora ver el Chile Open?
Tenis

Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios: ¿Dónde y a qué hora ver el Chile Open?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo