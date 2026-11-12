La temporada 2026 de la ATP está llegando a su final y todavía hay un chileno en competencia, porque Alejandro Tabilo está instalado en las semifinales del ATP de Estocolmo, por lo que espera cerrar el año a lo grande.
Aún no se acaba el año tenístico y ya tenemos grandes novedades de cara a 2027, puesto que el Chile Open, que se desarrollará entre el 20 y 28 de febrero en San Carlos de Apoquindo, se empieza a armar de a poco.
El ATP de Santiago anunció este jueves a su primer confirmado para la próxima edición, y se trata del actual número 21 del mundo y campeón vigente del certamen chileno: el italiano Luciano Darderi.
Todos los detalles del ATP de Estocolmo se pueden ver a través de Disney+.
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El italiano de origen argentino regreso a la arcilla de la precordillera, donde este 2026 brilló y le ganó la final al alemán Yannick Hanfmann, por un apretado 7-6 y 7-5.
Darderi reaccionó a la publicación del perfil oficial del torneo en sus redes sociales, donde adelantaron la noticia: “encantado de volver al Chile Open, nos vemos pronto”.
Luciano Darderi con el trofeo del Chile Open. Foto: Matias Salas/Photosport
Luciano Darderi tuvo una gran temporada 2026, de hecho, el 18 de mayo pasado alcanzó el mejor ranking de su carrera, cuando alcanzó a posicionarse en el número 16 del mundo.
El Chile Open empieza a tomar forma y las entradas se pondrán a la venta el próximo martes 17 de noviembre, a través del sistema ticketmaster.