El ATP de Santiago, que se disputará en febrero próximo, cerró la presencia del tenista italiano que se quedó con el título en 2026.

La temporada 2026 de la ATP está llegando a su final y todavía hay un chileno en competencia, porque Alejandro Tabilo está instalado en las semifinales del ATP de Estocolmo, por lo que espera cerrar el año a lo grande.

Aún no se acaba el año tenístico y ya tenemos grandes novedades de cara a 2027, puesto que el Chile Open, que se desarrollará entre el 20 y 28 de febrero en San Carlos de Apoquindo, se empieza a armar de a poco.

El ATP de Santiago anunció este jueves a su primer confirmado para la próxima edición, y se trata del actual número 21 del mundo y campeón vigente del certamen chileno: el italiano Luciano Darderi.

Todos los detalles del ATP de Estocolmo se pueden ver a través de Disney+.

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Luciano Darderi vuelve al ATP de Santiago

El italiano de origen argentino regreso a la arcilla de la precordillera, donde este 2026 brilló y le ganó la final al alemán Yannick Hanfmann, por un apretado 7-6 y 7-5.

Darderi reaccionó a la publicación del perfil oficial del torneo en sus redes sociales, donde adelantaron la noticia: “encantado de volver al Chile Open, nos vemos pronto”.

Luciano Darderi con el trofeo del Chile Open. Foto: Matias Salas/Photosport

Luciano Darderi tuvo una gran temporada 2026, de hecho, el 18 de mayo pasado alcanzó el mejor ranking de su carrera, cuando alcanzó a posicionarse en el número 16 del mundo.

El Chile Open empieza a tomar forma y las entradas se pondrán a la venta el próximo martes 17 de noviembre, a través del sistema ticketmaster.