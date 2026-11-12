Alejandro Tabilo gana un partidazo, se mete en semifinales de Estocolmo y acaricia el Top 30

El chileno venció en un apretado encuentro al estadounidense Alex Michelsen y accedió a la ronda de los cuatro mejores.

Un durisímo partido tuvo Alejandro Tabilo (31° del mundo) en los cuartos de final del ATP de Estocolmo, donde se midió con el estadounidense Alex Michelsen (35°) y ganó por un apretado marcador.

El chileno se hizo fuerte en la cancha rápida bajo techo del torneo sueco, donde se impuso por un apretado 7-5 y 7-6 (2), luego de una hora y 55 minutos de partido.

Alejandro Tabilo mostró su mejor cara en el certamen que cierra la temporada ATP, porque tuvo un gran nivel desde el fondo de la cancha, que le sirvió para acceder a la ronda de los cuatro mejores en Suecia.

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Alejandro Tabilo irá por la final en Estocolmo

El primer set fue muy apretado y el chileno pudo revertir el marcador, ya que el norteamericano quebró en el quinto juego y el zurdo respondió de vuelta de inmediato. Todo se definió en el duodécimo game con un drive largo del 35 del mundo.

La segunda manga fue aún más apretada que la anterior, puesto que no hubo rompimientos y se tuvieron que ir al tie break, donde el nacido en Canadá fue muy superior y venció tras una serie de errores no forzados de Michelsen.

Alejandro Tabilo va por la final del ATP de Estocolmo. (Photo by Sona Maleterova/Getty Images)

La victoria le permite a Alejandro Tabilo acercarse al puesto número 30 del mundo, ya que suma 1.575 puntos en el Live y está cerca del trigésimo lugar del ranking.

Por el paso a la final el chileno espera rival, el cual saldrá del partido entre el argentino Thiago Tirante (51°) y el kazajo Alexander Shevchenko (107°).