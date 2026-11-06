El nuevo número 1 del mundo no se guardó nada ante las acusaciones del ex jugador alemán, que criticó el origen ruso del tenista.

Alexander Zverev tuvo un mal estreno como nuevo número 1 del mundo, ya que cayó tempranamente con Lorenzo Musetti en el Masters de París. Además, vive una “pelea dialéctica” con el ex jugador Boris Becker.

La gloria del tenis alemán en los años 80 y 90 suele criticar a Zverev y ahora se lanzó contra los orígenes del campeón de Roland Garros y el US Open: “me encuentro a menudo con que Zverev es bastante brusco y cortante en las entrevistas en alemán. No es precisamente amable con los periodistas. En las entrevistas en alemán suele mostrarse bastante seco y cortante, y tampoco es especialmente amable con los periodistas. Sin embargo, cuando habla en inglés es mucho más simpático, tiene encanto, sentido del humor y sabe reírse de sí mismo”.

“Sus padres vienen de Rusia y él habla ruso con su equipo durante los partidos. Además, no se pronuncia públicamente sobre la guerra de Ucrania, algo que personalmente puedo entender, pero que evidentemente no le ayuda a ganarse el cariño del público alemán”, lanzó el ex número 1 del mundo.

Todos los detalles del Masters 1000 de París se pueden ver a través de Disney+.

ver también Novak Djokovic encara a los críticos en París: “No saben lo que me pasa”

Alexander Zverev le responde a Boris Becker

Las críticas del alemán volador tuvieron réplica en el mejor jugador de la temporada 2026, que simplemente se fue en picada contra su compatriota.

“Creo que está diciendo muchas tonterías, como siempre. No sé qué le pasa ahora mismo, pero tengo la sensación de que tiene que comentar todo lo que hago. Considero que está buscando cualquier excusa para menospreciarme. Puede hacerlo, es su decisión”, dijo Sascha.

Alexander Zverev le respondió a Boris Becker. Foto: REUTERS/Leonhard Simon

“Me resulta extraño que piense que debo expresar mis opiniones políticas, sea cual sea el motivo. Tengo una opinión muy clara al respecto. Nadie me ha preguntado nunca sobre eso. No voy a publicar comentarios en Instagram. No es mi estilo, nunca lo he hecho y nunca lo haré”, cerró el tema Zverev.

Alexander Zverev se está preparando para cerrar el año de la mejor manera posible y luchará por el título en las Finals de Turín, el certamen que antes se conocía como el “Torneo de Maestros”.