Novak Djokovic encara a los críticos en París: “No saben lo que me pasa”

El ex número 1 del mundo respondió a las personas que analizan su temporada y explica que está enfocada en sentirse bien en la cancha.

La temporada 2026 del circuito ATP está llegando a su final y el último gran torneo del año ya está en desarrollo, porque ya se disputa el Masters 1000 de París.

Uno de los candidatos a ganar el título en la cancha rápida bajo techo francesa es Novak Djokovic, a pesar de la tempranera eliminación que tuvo en el Masters 1000 de Shanghai.

Nole fue parte del “Media Day” en el torneo francés y respondió todas las dudas de los periodistas, incluidas las que hablan de su momento, sobre lo cual el serbio no se guardó nada.

Todos los detalles del Masters 1000 de París se pueden ver a través de Disney+.

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Novak Djokovic habla de su momento en el circuito ATP

Novak Djokovic fue consultado por su momento, y se enojó a la hora de dar su respuesta, porque le habló a las personas que lo critican y que no saben qué pasa con su estado físico o condición tenística.

“Este año el enfoque ha cambiado hacia sentirme bien en la pista, más que jugar bien, para ser honesto”, dijo de entrada el serbio.

Novak Djokovic debuta en París ante Valenti Vacherot. Foto: REUTERS/Tyrone Siu

“Hay mucha gente a la que le encanta expresar su opinión de experto creyendo que sabe exactamente qué me está pasando, pero no lo saben”, agregó el ex número 1 del mundo.

Para finalizar, Nole indicó que “mi rendimiento, mi disfrute en la pista y mis sensaciones son mucho mejores cuando me encuentro bien. “Estoy intentando disfrutar de este final de temporada. Primero necesito sentirme mejor en la pista y después llegará el rendimiento”.

Novak Djokovic tiene un duro debut en el Masters de París, donde este martes se medirá ante el monegasco Valentin Vacherot.

En síntesis

Novak Djokovic debutará este martes ante el monegasco Valentin Vacherot en París.

este martes ante el monegasco Valentin Vacherot en París. El Masters 1000 de París ya está en disputa cerrando la temporada 2026.

ya está en disputa cerrando la temporada 2026. Eliminación en Shanghai precedió la llegada de Djokovic al torneo bajo techo francés.