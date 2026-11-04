El ruso está de viaje por el vecino país y se viralizaron fotos del ex tenista comiendo un enjundioso plato de ceviche.

Uno de los tenistas que tiene el privilegio de decir que fue número 1 del mundo es el ruso Marat Safin, quien fue uno de los grandes rivales de Marcelo Ríos en el circuito ATP.

El moscovita era un jugador de toda superficie, debido a que se formó en la arcilla española. Safin se dio el gusto de ganar el Abierto de Australia y el US Open, además, llegó a semifinales de Roland Garros.

El hermano de la también ex tenista Dinara Safina tiene una vida bien mística, y en los últimos días fue visto con un look irreconocible en Perú, país donde suele viajar para consumir ayahuasca, tradicional bebida psicoactiva de origen amazónico.

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Marat Safin comiendo ceviche en Perú

El místico Safin, amante de las teorías conspirativas, en 2018 contó que suele viaja a Sudamérica para poder “hacer ayahuasca”, infusión que conoció cuando vivía en España.

“Desde hace varios años voy a Perú para hacer ayahuasca. De hecho, es algo muy conocido en España. Poco a poco fui cambiando la mente y las prioridades”, dijo el ruso en su momento.

Marat Safin contempla un contundente plato de ceviche en Perú.

Marat Safin disfruta de su viaje al vecino país y degusta su rica gastronomía. El ex tenista fue viral en redes sociales con un look bastante peculiar y disfrutando del ceviche, uno de los platos más apetecidos del Perú.

A los 46 años el ex número 1 del mundo disfruta de los misterios de la vida y Sudamérica se transformó en parada importante para el ruso.

En síntesis

Marat Safin fue visto en Perú a sus 46 años consumiendo ayahuasca y ceviche.

fue visto en Perú a sus consumiendo ayahuasca y ceviche. El ex número 1 ruso ganó el Abierto de Australia y el US Open .

ruso ganó el y el . Dinara Safina es hermana del extenista moscovita que viaja a Perú desde hace años.