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Tenis

Marat Safin sorprende con irreconocible aspecto físico en Perú: viajó “para hacer ayahuasca”

El ruso está de viaje por el vecino país y se viralizaron fotos del ex tenista comiendo un enjundioso plato de ceviche.

Por Carlos Silva Rojas

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Marat Safín paseando por la Iglesia de San Agustín en Trujillo.
© Marcos ZugastiMarat Safín paseando por la Iglesia de San Agustín en Trujillo.

Uno de los tenistas que tiene el privilegio de decir que fue número 1 del mundo es el ruso Marat Safin, quien fue uno de los grandes rivales de Marcelo Ríos en el circuito ATP.

El moscovita era un jugador de toda superficie, debido a que se formó en la arcilla española. Safin se dio el gusto de ganar el Abierto de Australia y el US Open, además, llegó a semifinales de Roland Garros.

El hermano de la también ex tenista Dinara Safina tiene una vida bien mística, y en los últimos días fue visto con un look irreconocible en Perú, país donde suele viajar para consumir ayahuasca, tradicional bebida psicoactiva de origen amazónico.

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Marat Safin comiendo ceviche en Perú

El místico Safin, amante de las teorías conspirativas, en 2018 contó que suele viaja a Sudamérica para poder “hacer ayahuasca”, infusión que conoció cuando vivía en España.

“Desde hace varios años voy a Perú para hacer ayahuasca. De hecho, es algo muy conocido en España. Poco a poco fui cambiando la mente y las prioridades”, dijo el ruso en su momento.

Marat Safin contempla un contundente plato de ceviche en Perú.

Marat Safin contempla un contundente plato de ceviche en Perú.

Marat Safin disfruta de su viaje al vecino país y degusta su rica gastronomía. El ex tenista fue viral en redes sociales con un look bastante peculiar y disfrutando del ceviche, uno de los platos más apetecidos del Perú.

A los 46 años el ex número 1 del mundo disfruta de los misterios de la vida y Sudamérica se transformó en parada importante para el ruso.

En síntesis

  • Marat Safin fue visto en Perú a sus 46 años consumiendo ayahuasca y ceviche.
  • El ex número 1 ruso ganó el Abierto de Australia y el US Open.
  • Dinara Safina es hermana del extenista moscovita que viaja a Perú desde hace años.
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