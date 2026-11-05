Club amigo de Chile confirma importante ayuda a familia Jesús de Miguel: “El fútbol trasciende…”

El elenco que además es propiedad de Cristiano Ronaldo confirmó que donará toda la recaudación de su encuentro ante Tenerife.

Impacto mundial ha generado la repentina muerte de Jesús de Miguel. El delantero del CD Tenerife falleció está semana producto de un fuerte golpe en una jugada de balón dividido con el portero Jesús Owono.

Pese a la atención de personal de urgencia, el jugador de 30 años finalmente falleció la jornada del martes 3 de noviembre. En primera instancia se habló de una posible “conmotio gordis” pero tras la autopsia se reveló que la causa del deceso fue por “traumatismo torácico de carácter accidental”.

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“Estos son los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, expresó el portero involucrado que pidió disculpas a la familia y hasta se puso a disposición de la justicia.

Mientras en España y en toda Europa, se realizaron diversos homenajes al joven delantero que partió de forma repentina. Pero hubo un equipo que marcó la diferencia y que sacó aplausos por su decisión.

El equipo amigo de Chile que entrega importante aporte a familia de Jesús de Miguel

Esto debido a que el Almería hizo un importante anuncio este jueves. Tal como lo hizo con Chile durante el 2010 y tras el terremoto que afectó el país.

En aquella instancia, el cuadro español utilizó una camiseta con el lema “Fuerza Chile” tras el mega sismo 8,8 que se registró en febrero. Almería tuvo que insistirle al arbitro Clos Gómez para poder ocupar la indumentaria con el mensaje.

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Tras ello, se autografiaron las 24 camisetas del plantel y luego fueron subastadas. En total se sumaron más de 60 mil dólares. Luego la recaudación fue entregada a los clubes de fútbol afectados en la zona del terremoto y posterior tsunami.

El tema es que ahora, el mismo cuadro que milita en la segunda división de España y que es rival del Tenerife, decidió hacer un gesto más que importante.

Almería indicó que donará toda la recaudación del partido ante Tenerife a la familia de Miguel de Jesús

Es así como el equipo donde Cristiano Ronaldo tiene el 25% de las acciones, decidieron que toda la recaudación del partido que disputarán contra Tenerife, lo que será en la jornada 34, se entregará por completo a la familia de Jesús de Miguel.

“Somos plenamente conscientes de que nada puede compensar jamás la perdida de un ser querido. No obstante creemos firmemente que el fútbol trasciende con creces los límites del terreno de juego, y que la compasión, solidaridad y el apoyo mutuo en móntenos difíciles se encuentran entre los valores más importante que unen a la familia del fútbol”, enfatizó el Almería, que además invitó a toda la familia para que diga presente -si así lo desean- para el partido que se disputará por la segunda división.