Con un video de Iaán Calderón, niño embajador de la actual campaña, recorriendo el futuro de Chile se inició la campaña.

Esta noche comenzó la Teletón 2026 con un guiño al fútbol chileno, con un video de Iaán Calderón, niño embajador de la actual campaña, que viajó al futuro y quedó sorprendido con los cambios en Chile.

En una mirada futurista de Santiago, donde los robots convivían con la gente y la modernidad, de pasada apareció algo inesperado, que fue una broma pero quizás algunos no se lo toman así.

Porque el pequeño detuvo su viaje con una mirada especial al estadio de Universidad de Chile, el que fue mostrado en imagen: “Hasta que hicieron el estadio”.

El presidente Gary Medel.

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Gary Medel presidente de Chile

Otra escena fue cuando llegó a La Moneda y fue recibido por Gary Medel, quien como presidente de Chile hizo la invitación a todos a colaborar con la campaña por los niños.

La idea era no perder la “chispeza” y todos juntos sacar adelante a los niños, en un presente donde Chile había salido campeón pero con el equipo de robot nacionales.

Hay que recordar que la meta de la Teletón 2026 es de $44.253.268.546 por lo que la invitación es para que todos colaboremos con un granito de arena, por los niños.

Sigue la transmisión en vivo de la Teletón: