El Tano pasó de las críticas a los elogios y al fin pudo ganar una estrella como entrenador. Además, lo piden para la Roja.

“La senda del perdedor” es una de los libros más galardonados del escritor estadounidense Charles Bukowski. Dicha obra habla de las desventuras del novelista norteamericano. De sus fracasos. De sus malos momentos. De su pobre vida. Fernando Ortiz ya no se verá reflejado por la vida de Henry Chinaski.

La primera crítica que tuvo el Tano cuando llegó a reemplazar a Jorge Almirón en 2025 a Colo Colo fue que Blanco y Negro contrató a un DT que nunca había ganado nada. Eso ya es cosa del pasado.

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Los primeros meses del argentino en el Monumental fueron tormentosos, de hecho, el equipo no levantó con su arribo y no pudo clasificar ni siquiera a la Copa Sudamericana. Además, sufrió una estrepitosa derrota ante Universidad de Chile en la final de la Supercopa.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, “aguantó” a Ortiz y lo ratificó en el cargo para 2027, a pesar que miembros del directorio de la concesionaria lo querían despedir. El tiempo le dio la razón al empresario de origen sirio.

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Fernando Ortiz acalló la críticas y prendió los elogios en Colo Colo

Muchas palabras negativas recibió el Tano en sus primeros meses en Colo Colo, de hecho, algunos se atrevieron a decir que el estratega debía ser despedido del elenco de Macul.

“Lo de Ortiz en Colo Colo no sé, se habló mucho de que era más intenso, que estaba entrenando más, pero al final no era tan así. Es más de lo mismo, parece“, le dijo el ex seleccionado nacionalMarcos González a RedGol tras la derrota alba ante la U en la Supercopa en septiembre de 2025.

Pero eso no es todo. El momento más duro que vivió el técnico fue en marzo pasado, cuando volvió a perder ante la U, ahora por la Liga de Primera en el Monumental, y pidieron su salida inmediata del club.

Fernando Ortiz ganó en Colo Colo el primer título de su carrera como DT. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Ortiz no es un técnico para Colo Colo. No sé por qué llegó a Colo Colo, no tiene pergaminos de nada. Lo respeto como persona, estoy hablando de su currículum”, le dijo Alonzo Zúñiga a nuestros micrófonos en marzo pasado.

Poco a poco el conjunto popular empezó a sumar victorias, sumó una tremenda racha en la Liga de Primera y Fernando Ortiz se afianzó como entrenador de Colo Colo. El estratega incluso cambió de táctica según el rival y fue clave en la obtención de la estrella 35 de los albos.

Tan bien lo hizo Ortiz en Colo Colo en 2026, que el ex seleccionado nacional Miguel Ángel Neira lanzó su candidatura para la Roja, situación que incluso recibió la aprobación de Alexis Sánchez.

“La selección chilena tiene al entrenador acá. No sé por qué no lo llaman ya“, fue la frase de Neira sobre el Tano, que luego tuvo el consentimiento del Niño Maravilla.

Fernando Ortiz, lo dio vuelta y terminó dando una esperada primera vuelta olímpica en su carrera como entrenador. De paso, entra en la historia de Colo Colo como campeón del fútbol chileno.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera