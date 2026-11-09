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Colo Colo

Lucas Cepeda aparece de sorpresa en fiesta de Colo Colo para celebrar su título 35

El delantero del Elche se pasó del entrenamiento con la Selección Chilena hasta el Estadio Monumental, donde recibió el cariño de los hinchas albos.

Por Alfonso Zúñiga

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Lucas Cepeda se pasó de la Selección a la fiesta de Colo Colo.
© Captura/Gemini IALucas Cepeda se pasó de la Selección a la fiesta de Colo Colo.

Si el último domingo sorprendió a los hinchas de Colo Colo la aparición del ex delantero Carlos Palacios en Chillán para acompañar al equipo en el triunfo ante Ñublense. Otro atacante con pasado en el Cacique hizo lo propio en la celebración del título 35.

La referencia es para el atacante Lucas Cepeda, actualmente en el Elche de España quien aprovechó su estancia en el país y tras su primer entrenamiento con la Selección Chilena, apareció de sorpresa en el Estadio Monumental para acompañar a sus excompañeros.

La presencia del porteño se hizo notar. Los hinchas de Colo Colo se agolparon en la tribuna Océano para sacarse una foto con el jugador, mientras intentaba bajar hasta la puerta de acceso a la cancha, un trámite que pudo conseguir luego de varios minutos.

Cepeda se pudo reunir con excompañeros suyos en el Cacique, como Marcos Bolados, quien lo recibió con un abrazo, en una visita express al Monumental, pues este martes volverá a los trabajos con La Roja para los amistosos ante Colombia.

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La sorpresiva visita de Cepeda a Colo Colo

Una presencia del delantero que llama la atención si recordamos que hace exactamente una semana, presentó ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago una demanda en contra de Blanco y Negro.

Cepeda exige ante la Justicia el pago del 10 por ciento de la transferencia por la que pasó de Colo Colo a Elche, es decir, poco más de US$220 mil dólares, además de solicitar la nulidad de la renuncia a dicha indemnización, lo que rechazan desde la concesionaria.

El presidente Aníbal Mosa declaró en su momento al respecto que “no estuvo bien, hay que remitirse a los contratos que están firmados y esos son los que valen. No puedo hablar por absolutamente nadie, habló por mí y los documentos que yo firmo. Saquen sus propias conclusiones, el tema para mí está en otra arista”.

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En síntesis

  • Lucas Cepeda, hoy en Elche, sorprendió a sus excompañeros de Colo Colo en los festejos del título.
  • Pese a la demanda que presentó contra Blanco y Negro hace una semana, el delantero los acompañó.
  • El ex Santiago Wanderers aprovechó su arribo para entrenar con La Roja y visitar el Monumental.
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