Juan Quijada denunció que una motocicleta desvió su recorrido y el de Ricardo Rojas cuando lideraban el medio maratón, ambos fueron descalificados.

El Campeonato Sudamericano de Medio Maratón 2026 terminó en polémica. Los chilenos Juan Quijada y Ricardo Rojas lideraban los 21 kilómetros cuando, a menos de un kilómetro de la meta, una motocicleta los desvió hacia el recorrido del maratón.

El error les costó la descalificación, mientras que el brasileño que venía detrás completó la ruta y se quedó con el triunfo. Tras lo ocurrido, Quijada conversó con Deportes 13 y cuestionó duramente la organización del campeonato disputado en Ñuñoa y Macul.

Quijada apunta contra la organización del Sudamericano

El atleta explicó que junto a Ricardo Rojas mantenían una ventaja importante sobre el representante brasileño cuando fueron desviados.

“Nos perdimos con Ricardo, quedando automáticamente descalificados. Íbamos con un minuto y algo de diferencia con el atleta de Brasil, que venía tercero. Y él logró encontrar la ruta e hizo todo el circuito bien, por lo que quedó como ganador”, relató.

Según contó, desde la Federación Atlética de Chile les comunicaron que estaban descalificados porque era responsabilidad de los competidores conocer el recorrido.

Sin embargo, los deportistas y sus entrenadores apelaron a la responsabilidad de la organización. Tras una reunión con los jefes técnicos, se determinó realizar una doble premiación para los primeros lugares, incluyendo a Mario Rivas, quien había terminado tercero.

Quijada también aclaró que los registros de ambos chilenos no serían validados, ya que terminaron recorriendo una distancia superior a la establecida: aproximadamente 22,5 kilómetros.

“A la productora le quedó grande el evento”

Las críticas del fondista no se limitaron al error en el recorrido. Quijada cuestionó la capacidad de la productora MENTA Producciones para organizar una competencia internacional de esta magnitud.

“A la productora le quedó grande el evento, que es lo que se comentó entre los encargados de la Federación”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que se necesita una empresa con experiencia en este tipo de campeonatos y mayor atención a las instrucciones entregadas a los jueces y banderilleros.

Pero también reveló una serie de problemas que, según su testimonio, afectaron a la delegación chilena antes y durante la competencia.

“En el hotel no me dieron cena porque no había llegado en el horario. En el mismo evento no nos tenían agua. Cuando llegamos no teníamos habilitados los baños”, denunció.

Además, aseguró que los deportistas nacionales recibieron condiciones menos favorables que los representantes extranjeros, quienes habrían contado con alojamiento y alimentación en el mismo recinto.

“Los atletas extranjeros tuvieron mejores condiciones que el equipo nacional”, sostuvo.

Finalmente, el corredor reconoció que el episodio le dejó una sensación de tristeza y cuestionó la gestión detrás del campeonato: “Es un tema dirigencial, que viene desde arriba. No hay interés en hacer un buen evento”, sentenció.

En resumen…