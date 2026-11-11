Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Juegos Olímpicos de la Juventud

Ana Fierro pone a Chile en Top 30 del ciclismo en Juegos Olímpicos de la Juventud

La seleccionada nacional logró meter al país entre las mejores en el fondo y la contrarreloj del evento. Nuestro país está en el puesto 82° del medallero.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Ana Fierro, top 30 del ciclismo en Juegos Olímpicos de la Juventud.
© Santiago Bahamonde/Team ChileAna Fierro, top 30 del ciclismo en Juegos Olímpicos de la Juventud.

Ad portas que se cierren los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en la ciudad senegalesa de Dakar, el Team Chile vuelve a registrar resultados positivos durante su participación, esta vez en el ciclismo gracias a la seleccionada Ana Fierro.

El pasado domingo arrancó su participación en la prueba de fondo que se desarrolló en la ruta costera de Corniche West, donde la nacional culminó en el puesto 29° con un tiempo de una hora, 37 minutos y 55 segundos, a 6:36 minutos del primer puesto, la rusa Angelina Novolodskaya.

En la presente jornada, Ana Fierro volvió a competir en el ciclismo, esta vez en la contrarreloj, y logró acabar en el 26° lugar con un crono total de 13 minutos, 26 segundos y 77 centésimas, para poner al Team Chile en el Top 30 de la disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Tweet placeholder

Ana Fierro pone a Chile en Top 30 del ciclismo en JJ.OO. de la Juventud

Con su participación, ya fueron 17 los deportistas nacionales que participaron de la cita polideportiva, que será histórica por volver a meterse en un medallero, tras el bronce que consiguió Vittorio Gorziglia en el lanzamiento de disco, la primera presea en 16 años.

Además de logros individuales como el caso de Fierro, el Team Chile logró meterse en varias finales olímpicas, donde aparecieron figuras como Laura Fingerhuth en la natación (50 y 100 metros pecho), Renato Silva (Wushu) y Valentina Cancino (800 metros), entre otros.

La última representante nacional que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud será la esgrimista Sofía Bossay, quien participará en la competencia de sable, y verá acción este jueves 12 de noviembre en el DEX Pavillion A de la capital senegalesa.

La chilena forma parte del Grupo 1 donde enfrentará a la uzbeka Nargiza Utebaeva, la china Qimiao Pan, la paraguaya Jimena Cabrera, la francesa Nina Zacchia, la local Tening Diallo y la hondureña Issabella García.

Chile gana su segunda medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud

ver también

Chile gana su segunda medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud

En síntesis

  • Ana Fierro logró el 29° lugar en la prueba de fondo y fue 26° en la contrarreloj en Senegal.
  • El Team Chile registra un gran paso por Dakar con 18 deportistas y una inédita medalla de bronce.
  • La esgrimista Sofía Bossay cerrará la actuación nacional este jueves en la competencia de sable.
Lee también
Chile gana histórica medalla en Juegos Olímpicos de la Juventud
Redsport

Chile gana histórica medalla en Juegos Olímpicos de la Juventud

Chile consigue final en salto ecuestre de los JJ.OO. de la Juventud
Redsport

Chile consigue final en salto ecuestre de los JJ.OO. de la Juventud

Laura Fingerhuth hace historia para Chile en JJ.OO. de la Juventud
Redsport

Laura Fingerhuth hace historia para Chile en JJ.OO. de la Juventud

Chile da batacazo en vóleibol playa de los JJ.OO. de la Juventud
Redsport

Chile da batacazo en vóleibol playa de los JJ.OO. de la Juventud

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo