La seleccionada nacional logró meter al país entre las mejores en el fondo y la contrarreloj del evento. Nuestro país está en el puesto 82° del medallero.

Ad portas que se cierren los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en la ciudad senegalesa de Dakar, el Team Chile vuelve a registrar resultados positivos durante su participación, esta vez en el ciclismo gracias a la seleccionada Ana Fierro.

El pasado domingo arrancó su participación en la prueba de fondo que se desarrolló en la ruta costera de Corniche West, donde la nacional culminó en el puesto 29° con un tiempo de una hora, 37 minutos y 55 segundos, a 6:36 minutos del primer puesto, la rusa Angelina Novolodskaya.

En la presente jornada, Ana Fierro volvió a competir en el ciclismo, esta vez en la contrarreloj, y logró acabar en el 26° lugar con un crono total de 13 minutos, 26 segundos y 77 centésimas, para poner al Team Chile en el Top 30 de la disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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Ana Fierro pone a Chile en Top 30 del ciclismo en JJ.OO. de la Juventud

Con su participación, ya fueron 17 los deportistas nacionales que participaron de la cita polideportiva, que será histórica por volver a meterse en un medallero, tras el bronce que consiguió Vittorio Gorziglia en el lanzamiento de disco, la primera presea en 16 años.

Además de logros individuales como el caso de Fierro, el Team Chile logró meterse en varias finales olímpicas, donde aparecieron figuras como Laura Fingerhuth en la natación (50 y 100 metros pecho), Renato Silva (Wushu) y Valentina Cancino (800 metros), entre otros.

La última representante nacional que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud será la esgrimista Sofía Bossay, quien participará en la competencia de sable, y verá acción este jueves 12 de noviembre en el DEX Pavillion A de la capital senegalesa.

La chilena forma parte del Grupo 1 donde enfrentará a la uzbeka Nargiza Utebaeva, la china Qimiao Pan, la paraguaya Jimena Cabrera, la francesa Nina Zacchia, la local Tening Diallo y la hondureña Issabella García.

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En síntesis