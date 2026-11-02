La dupla de Gael Arias y Francisco Farías derrotaron a los locales y están a un triunfo de entrar en la pelea por las medallas.

Tercer día de actividad en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, y el Team Chile comienza a dar la nota alta, específicamente en el vóleibol playa, donde la dupla de Gael Arias y Francisco Farías sueña con pelear por las medallas.

Luego de pasar a los octavos de final en el segundo puesto del Grupo D, debían enfrentar a los representantes del organizador Senegal, que son Mohamed Sibide y Sulemayne Seck, que contaban con la presión del público local. Aún así, los naciionales se sobrepusieron.

Chile ganó el primer parcial por 21-17 y en el segundo parcial lograron remontar dos puntos de set para llevarse la victoria definitiva por 22-20 y así conseguir la clasificación para los cuartos de final. Con ello, nuestro país está a un triunfo de pelear por medallas.

En los cuartos de final del vóleibol playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el dueto Arias/Farías se enfrentará este martes 3 de noviembre ante la dupla de Austria, compuesta por Paul Hohenauer y Martin Poinstingl. El partido se jugará a las 07:00 de la mañana.

¡CUARTOFINALISTAS! 🫨👊🏐 Los voleibolistas Gael Arias y Francisco Farías avanzaron a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 🇸🇳, luego de superar a los locales Mouhamed Sibide y Suleymane Seck por 2-0 (21-17 y 22-20). Acá les dejamos los dos puntos finales de un PARTIDAZO 🤯 (Gael y Francisco levantaron dos set points!) Mañana, en horario por confirmar, la pareja nacional buscará las SEMIFINALES 🙌 ante los austríacos Paul Hohenauer y Martin Poinstingl 🇦🇹. VAMOOOOOOOOS 👏👏 #VamosTeamChile 🇨🇱 #Dakar2026 — Team Chile (@TeamChile_COCH) November 2, 2026

Así sigue la actividad de Chile en Juegos Olímpicos de la Juventud

El otro deportista nacional que tuvo actividad este lunes fue Renato Silva, quien logró meterse en la ronda final del Wushu Taolu, tras clasificar en la octava posición de la prueba combinada en las categorías Changquan y Gunshu. A las 07:00 horas de este martes entra en acción.

Según dio a conocer el Team Chile, además de las competencias señaladas con anterioridad habrá otros tres atletas que harán su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Desde las 06:00 horas, la amazona Bruna de Rossetti disputará las rondas clasificatorias en el salto ecuestre.

Más tarde, a contar de las 08:00 horas, comienza la participación en natación, donde Laura Fingerhuth y Joaquín Gálvez buscarán mejorar sus marcas en las qualy de los 100 metros pecho.

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En síntesis